Sector inmobiliario
InmoCaixa compra la sede de Novartis en Barcelona
Redacción
InmoCaixa ha cerrado la compra del edificio que acoge la sede de Novartis en Barcelona, ubicado en el número 764 de la Gran Via de Barcelona y hasta ahora propiedad de BC Partners y Freo Group, han explicado fuentes del mercado a Europa Press este jueves. El edificio cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados, divididos en nueve plantas sobre rasante y otras cuatro de aparcamiento subterráneo con 114 plazas, y está ubicado en el número 764 de la Gran Via.
Los actuales propietarios compraron el edificio a la propia Novartis en 2022 en una operación de 'sale&leaseback', por lo que la farmacéutica se mantuvo como inquilina, aunque solo de una parte del edificio.
BC Parnters y Freo Group han explicado en un comunicado que la renovación realizada en el inmueble "generó un fuerte impulso en su comercialización" y que el edificio está casi totalmente ocupado por inquilinos internacionales "de primer nivel".
El inmueble fue construido en 1972 y proyectado por el arquitecto Xavier Busquets, como sede de Sandoz, que en 1996 se fusionó con Ciba-Geigy para crear Novartis.
