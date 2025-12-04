Grifols alcanza la autosuficiencia en hemoderivados en Egipto

Grifols ha alcanzado en Egipto la autosuficiencia en hemoderivados. Así lo ha anunciado la compañía catalana en un comunicado, en el que han detallado que, tras este hito, Egipto se convierte en el sexto país a nivel mundial en lograr la autosuficiencia de plasma. De esta manera, la consecución de la autosuficiencia llega cinco años después de que Grifols y el gobierno de Egipto firmaran una alianza en 2020 para desplegar el primer ecosistema integral de plasma del país, África y Oriente Medio, con una inversión conjunta de 280 millones de euros.

"Grifols, a través de GEPD, garantiza una distribución regular y sostenida de fármacos elaborados con plasma egipcio en hospitales públicos y centros de salud, asegurando la cobertura de pacientes con enfermedades crónicas o raras, sin depender del mercado internacional. Es la primera vez que Egipto se abastece de manera autosuficiente, con medicamentos derivados de plasma nacional, tras décadas en las que el país dependía casi por completo del plasma importado, principalmente de Estados Unidos, lo que suponía una vulnerabilidad estructural sanitaria que el Gobierno egipcio había identificado como prioridad estratégica nacional", ha detallado la compañía.

16 centros de donación

Las operaciones de Grifols en Egipto son abundantes. Actualmente, la compañía cuenta con 16 centros de donación en el país africano, a los que se sumarán cuatro adicionales durante 2026. Además, cuenta con un laboratorio de análisis y un centro logístico de plasma integral que garantiza trazabilidad y control máximo en toda la cadena de valor, como viene ocurriendo en todas las operaciones de Grifols desde el año 1971. Adicionalmente, Grifols está finalizando la construcción de una planta de procesamiento de plasma en Egipto, cuya primera fase estará operativa en 2026.

Tomás Dagá, vicepresidente del consejo de GEPD, ha dicho: “La autosuficiencia de plasma en Egipto marca un antes y un después para la salud pública del país. Haber convertido un objetivo estratégico nacional en una realidad tangible es un logro que combina innovación científica y compromiso. Egipto es un mercado clave para Grifols; su escala y su posición en la región lo convierten en un punto estratégico. En Grifols nos sentimos orgullosos de haber contribuido a que Egipto pueda garantizar a sus ciudadanos un acceso seguro y sostenible a estos medicamentos y estamos trabajando para que este modelo sirva como ejemplo para otros países que buscan garantizar el acceso seguro y sostenible a terapias plasmáticas esenciales”.

Dagá fue nombrado vicepresidente del consejo de Grifols Egypt el pasado 27 de noviembre, "lo que refuerza la alianza y liderazgo estratégico de un proyecto clave para la autosuficiencia sanitaria de Egipto y para el liderazgo de la compañía en la industria global del plasma", según la compañía.

55 millones al PIB egipcio

Los centros de donación en el país africano han superado los controles de la PPTA y las autoridades europeas para asegurar "el cumplimiento de los estándares más elevados de seguridad y calidad de los procesos", explica la compañía.

Grifols, a través de GEPD, aportará con este proyecto 55 millones de euros al PIB egipcio en 2025 y estima que aportará más de 272 millones de euros anuales al PIB del país para 2030.