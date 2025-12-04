Los ganaderos de Castellón piden más medidas contra la peste porcina: actuaciones en granjas de cerdos y control de camiones

Más medidas para evitar que la peste porcina africana entre en Castellón e impacte gravemente en el sector porcino. Es lo que reivindica la Unió Llauradora i Ramadera, que reclama a la Conselleria de Agricultura un protocolo de actuación y un calendario de implementación de medidas en la Comunitat Valenciana.

La reivindicación de la Unió llega tan solo tres días después de que la Generalitat anunciara un plan de medidas preventivas en coordinación con la Federación de Caza. "La iniciativa se comunicó antes de abordar la situación con el sector porcino valenciano y sus organizaciones profesionales, una decisión que ha generado una profunda inquietud entre los ganaderos y veterinarios, que esperaban ser informados y consultados de manera prioritaria en una cuestión estrictamente sanitaria y de máxima trascendencia económica", asegura la organización agraria.

La Unió recuerda que la peste porcina africana (PPA) está regulada por el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento y del Consejo, por el Reglamento delegado (UE) 2020/687 en materia de prevención y control de enfermedades y por el Real Decreto 361/2009, que establece el programa nacional de vigilancia. "Todo el marco normativo señala, de manera inequívoca, que la prevención, la bioseguridad en explotaciones y el control del transporte son los pilares básicos para evitar la introducción de una enfermedad devastadora que, como es sabido, no es transmisible a humanos, pero sí letal para el sector porcino", añade.

Hasta ahora la Generalitat valenciana ha planteado una especie de cordón sanitario en el entorno de la AP-7 con más batidas de jabalís y la instalación de jaulas. "Compartimos la necesidad de actuar sobre las poblaciones silvestres, pero hay que recordar que el riesgo de entrada de la PPA no se limita a esta vía. Las carreteras N-340, N-332 y otros ejes viarios donde circulan camiones de ganado, transportistas y viajeros son rutas de igual o mayor riesgo", apuntan. Asimismo, según esta organización agraria, las salidas y zonas de influencia de aeropuertos y puertos comerciales constituyen puntos críticos que también tienen que formar parte del dispositivo de vigilancia reforzada. "Limitar la estrategia a una sola infraestructura crea una falsa sensación de protección y no se ajusta a los criterios técnicos establecidos por la Unión Europea en materia de bioseguridad trazabilidad del movimiento de animales y productos". añaden.

Protocolo completo

Además de iniciativas orientadas al control de fauna silvestre, la Unió reclama actuaciones directas en explotaciones, el refuerzo del control de movimientos, la inspección del transporte, el seguimiento analítico y la coordinación efectiva con todos los agentes del sector. En este sentido, exige que se haga público, a la mayor brevedad, el protocolo completo que la Generalitat pretende aplicar para evitar la entrada de la peste porcina en la Comunitat, incluyendo actuaciones en carreteras principales (AP-7, N-340, N-332 y otras), aeropuertos, puertos y puntos logísticos.

La organización pide asimismo que se cree un fondo específico de emergencia para atender los costes derivados de un eventual foco, con criterios objetivos y previsibles para las explotaciones afectadas. Además, insta a que la Generalitat solicite al Ministerio de Agricultura la inclusión exprés de la PPA dentro de las coberturas de los seguros agrarios, dada la gravedad y el impacto económico potencial de la enfermedad.

Por último, solicita la máxima coordinación con los veterinarios oficiales, las empresas integradoras y los servicios de control de transportes.