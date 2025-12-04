Foment reclama un gran pacto social para la inmigración: "La necesitamos como el agua que bebemos"

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este jueves en Madrid alcanzar un gran pacto social por la inmigración ante su cada vez mayor peso en la estructura demográfica de España, incidiendo en su relevancia para las empresas. "La necesitamos como el agua que bebemos o el aire que respiramos", ha destacado el presidente de la patronal catalana.

El representante del empresariado catalán ha lanzado el mensaje coincidiendo con la presentación del informe 'La España de los 50 millones de habitantes', elaborado por Opina360 a petición de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) del Foment del Treball.

En cuanto a los datos más relevantes que se desprenden del informe, se estima que en los próximos años, como consecuencia de la jubilación de la generación del 'baby boom', quedarán libres alrededor de 1,5 millones de vacantes de empleo, que previsiblemente deberán ocupar personas migrantes.

Otra de las conclusiones más destacadas es la cercanía de la España de los 50 millones de habitantes. De este medio centenar de millones, alrededor de un tercio será extranjera entre la primera y la segunda generación.

Las empresas necesitan la inmigración

Ante este contexto, Sánchez Llibre ha pedido alcanzar un gran acuerdo social entre los poderes públicos y la sociedad civil, que permita "corregir, superar y anticipar" los cambios que se están dando en la economía, a consecuencia principalmente de la evolución demográfica. En la misma línea, el directivo ha sostenido que España "necesita de la inmigración para progresar económicamente".

"Las empresas necesitamos sí o sí de la inmigración para poder ser más productivos, más competitivos y para que podamos seguir generando riqueza", ha aseverado el presidente de la patronal. A continuación, ha subrayado la importancia de dichos aspectos para reducir "las desigualdades económicas que existen en nuestro país".

Los grandes objetivos

Sánchez Llibre ha sido contundente al destacar que “este gran Pacto Social que impulsamos debe corregir todas las cuestiones que van en la dirección de asociar inmigración con la inseguridad, la delincuencia y la violencia, y evitar la tentación de las soluciones fáciles”. Para el presidente de Foment, este pacto social debe plantear cuestiones como "ayudar a que las personas que lleguen para que se puedan integrar; no ignorar las dificultades lógicas de acoger culturas diferentes; acometer el choque de valores que afectan a la igualdad de género; atender a la sobrecarga de los servicios públicos como el caso de la educación y de la sanidad; evitar el aumento de la economía sumergida y resolver la saturación del acceso a la vivienda en España".

Por su parte, el director de la SBEES, Félix Riera, ha explicado que “encargamos el estudio a la empresa Opina 360 para establecer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde avanzamos en términos demográficos, solicitándoles que dicho estudio incluyera también una amplia encuesta a la población sobre cuestiones centrales de la dinámica demográfica. Un informe que nos permitirá pensar con datos y no solo con percepciones”.