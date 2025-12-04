La empresa mixta de Rodalies se constituirá la semana que viene pero no funcionará hasta dentro de un año

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, cerró hace solo dos semanas la Estratègia Ferroviària 2025-2050. Sin embargo, en paralelo seguía inmerso en su principal misión: ordenar la arquitectura normativa y superar la compleja burocracia necesaria para transferir las competencias ferroviarias y constituir la futura empresa mixta entre el Govern y Renfe, el instrumento clave del traspaso.

Según explica Macias en una entrevista con EL PERIÓDICO, la nueva sociedad se constituirá “a partir de la semana del 8 de diciembre”, una vez completado el proceso notarial —actualmente, dice, “estamos de notarías”—, con gestiones en despachos de Barcelona y la obtención del NIF de la nueva empresa, paso imprescindible antes del registro formal. La ley de movilidad sostenible ya introdujo las bases jurídicas necesarias (aprobadas también con el apoyo del PP) que permiten impulsar tanto la empresa mixta como el futuro traspaso de la línea R1.

Varias personas esperan sus trenes en la estación de Rodalies de Sants, en Barcelona. / Sandra Roman

Pedir licencia ferroviaria

Pero la constitución de la nueva operadora no significa ni mucho menos el inicio inmediato del servicio bajo las nuevas siglas: esta no podrá funcionar hasta dentro de aproximadamente un año, plazo que exige la legislación ferroviaria.

Los equipos de la Conselleria de Territori y de Renfe trabajan ahora en inventariar todos los medios imprescindibles para operar Rodalies, un proceso que depende en gran parte del detalle del material, sistemas y recursos que actualmente aporta la compañía ferroviaria. Paralelamente, se prepara la documentación para solicitar la licencia ferroviaria a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), un proceso que afectó en su día también a Ouigo o Iryo, que necesitaron largos plazos para completarlo pese a disponer de trenes homologados.

Sistema de seguridad

A pesar de que se antoja sorprendente que unos trenes y una compañía como Renfe que ya prestan estos servicios desde hace lustros deban empezar de cero, Macias insiste en que este punto es crítico: “Si no tienes permiso ni sistema de seguridad, no puedes operar”, recalca.

Numerosas personas usuarias de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona. / Sandra Roman

Además de la licencia, la futura compañía tiene que elaborar un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) propio y obtener el certificado de seguridad de la AESF. Aunque será más sencillo que el de un operador de larga distancia, la tramitación es obligatoria y marca los tiempos: hasta que no se complete, la explotación no puede pasar de Renfe Viajeros a la nueva Rodalies de Catalunya SA.

El día 'N'

El comisionado resume la transición: “Habrá un día 'N', en el que hasta las 00.00 horas todo será de Renfe Viajeros y, a partir de ese minuto, pasará a ser Rodalies de Catalunya SA”. Esa jornada llegará, previsiblemente, dentro de más o menos un año, según los planes que Govern y Renfe manejan en los documentos internos y que coinciden con el marco temporal que la propia operadora estatal comunicó a su consejo de administración en junio.

Varios pasajeros esperando en uno de los andenes de la estación de Mataró de la R1 de Rodalies. / Sandra Roman

Aunque la empresa no esté operativa hasta entonces, el departamento que dirige Sílvia Paneque quiere aprovechar el tiempo para avanzar trabajo y diseñar una estructura de gestión más próxima a modelos como FGC o TMB. De hecho, un conocido de la casa (trabajó en Territori, el Ministerio de Fomento y Renfe), experto en infraestructuras y temas ferroviarios, Manel Villalante, está coordinando la elaboración de la estructura: jefaturas de maquinistas, administración, operaciones y protocolos internos.

"Hacerlo mejor que Renfe"

Pere Macias explica que la clave es la gestión diaria: “Queremos preparar una nueva estructura, nuevos protocolos, una forma distinta de comunicar incidencias… hacerlo mejor que Renfe”. De hecho, una parte esencial del diseño de la operadora es la definición de cómo se gestionarán las incidencias, un aspecto capital para el Govern.

Un tren lleno de grafitti en la estación de Rodalies de Sants, en Barcelona. / Sandra Roman

La empresa mixta tendrá un consejo de administración integrado por cuatro representantes del Govern y seis de Renfe, tal como se avanzó en los estatutos pactados en junio. La composición deberá ser ratificada por los consejos de administración de ambas partes, y posteriormente se deberá facultar a la consellera Paneque para firmar la constitución en nombre de la Generalitat.

Aún sin trenes propios

Govern y Renfe aportarán un millón de euros cada uno para capitalizar la sociedad en su arranque, según los documentos aprobados en los últimos consejos de administración. Las partes coinciden en que esta fórmula societaria permite avanzar en la gestión propia manteniendo la experiencia operativa de Renfe durante un periodo de transición.

Una vez constituida, el 1 de enero de 2026, la empresa iniciará sus funciones internas sin circular de momento ningún tren propio: planificación, organigrama, protocolos, digitalización y preparación de expedientes para la AESF. Solo cuando complete la licencia, el SGS y el certificado de seguridad, podrá empezar a operar formalmente. En palabras del comisionado del traspaso: “Estamos exactamente donde debemos estar. El proceso es largo porque la ley lo exige, pero evoluciona bien”. La cuenta atrás para el “día N” ya está en marcha.