El consejo de Aedas Homes recomienda rechazar la opa de Neinor Homes

El consejo de administración de Aedas Homes ha emitido su veredicto sobre la oferta pública de adquisición lanzada por Neinor Homes —tal y como le obliga la ley—, en el que recomiendan a los accionistas no aceptar la oferta basándose en un informe elaborado por Goldman Sachs que califica como "inadecuado" el precio ofrecido, 21 euros por acción. A pesar de esto, la operación tiene asegurado su éxito porque el principal accionista de Aedas, el fondo Castlelake, titular del 79% de las acciones, se ha comprometido a acudir.

Tomando como referencia el documento emitido por el banco de inversión, el órgano de gobierno de Aedas considera que el precio de la oferta no es adecuado y "emite una opinión desfavorable", teniendo en cuenta que "el precio no puede considerarse como equitativo", señalan. Esta opinión fue secundada por Santiago Fernández Valbuena, el presidente, y Milagros Méndez Ureña, Javier Lapastora Turpín y Cristina Álvarez Álvarez, consejeros independientes, además de por David Martínez, consejero delegado, que "excusó su asistencia" y "comunicó por escrito su conformidad con el informe y su intención de no aceptar la oferta por sus acciones". Entre todos ellos suman el 0,96% del capital, algo más de 419.000 acciones.

Por el contrario, Eduardo D’Alessandro, consejero dominical en representación de Castlelake, y Javier Martínez-Piqueras, otro conejero vinculado al fondo norteamericano, manifestaron "su discrepancia con la opinión mayoritaria del consejo de administración". "En coherencia con la actuación del consejo durante el exhaustivo proceso de venta [...], mantienen una opinión favorable respecto de la oferta, todo ello sin perjuicio de la potencial existencia de una segunda opa, de carácter obligatorio, a un precio superior", apunta el documento de 30 páginas enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cerca de la media noche del pasado miércoles.

Segunda opa a la vista

Tal y como se menciona en el informe y transmitió Neinor Homes al mercado el pasado viernes 28 de noviembre, la opa lanzada tiene carácter de voluntaria y no está obligada a ofrecer un precio equitativo. Sin embargo, sí debe contar con la aceptación del 50% de los accionistas minoritarios, algo que previsiblemente no ocurrirá. Por este motivo, tal y como le obligaría la ley de opas, la promotora liderada por Borja García-Egotxeaga ha anunciado que lanzará una segunda opa, esta sí obligatoria y necesariamente con un precio equitativo, a 24 euros por acción.