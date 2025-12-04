Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta veterinaria

Canarias refuerza los controles en exportaciones para evitar la entrada de peste porcina

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado que la peste porcina africana no está presente en las islas, a pesar de los casos detectados en la península

Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora del brote en Collserola: jabalíes muertos y zona afectada

Granja de cerdos.

Granja de cerdos. / EUROPA PRESS

EFE

Las Palmas de Gran Canaria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha trasladado este miércoles un mensaje de "tranquilidad" ante los casos de peste porcina detectados en la península y ha asegurado que, en la actualidad, la enfermedad no está presente en el Archipiélago, si bien se han reforzado los controles de las exportaciones.

Quintero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que la condición de región ultraperiférica actúa, en este caso, como una "fortaleza", al dificultar la entrada de enfermedades y plagas.

Ha recordado también que Canarias importa cerdos desde distintos puntos de España, pero no desde Cataluña, zona donde se han confirmado positivos, y ha señalado que la Comunidad Autónoma mantiene un seguimiento "casi diario" con el Ministerio para conocer la evolución de la situación.

Los casos

Según indicó, los casos detectados corresponden a jabalíes asilvestrados,nueve positivos y otros siete animales hallados muerto, una circunstancia que, dijo, reduce el riesgo para Canarias al no existir jabalí en las islas.

El consejero ha subrayado que el mayor riesgo se encuentra en la entrada de animales por los puertos, motivo por el que se han intensificado los controles en todas las exportaciones ganaderas con destino al Archipiélago. "El control es máximo", ha afirmado, tras detallar que las granjas y las operaciones de traslado están sometidas a inspecciones "muy exhaustivas".

Quintero ha reiterado que la peste porcina africana no afecta al ser humano y que el consumo de carne de cerdo, incluido el producto local, es seguro. "Actualmente no existe en Canarias y no supone ningún riesgo para la salud", ha apostillado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  2. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  3. Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
  4. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  5. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  6. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  7. Albino (42 años), albañil: 'Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio
  8. Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP

LaLiga denuncia cánticos de "¡Asencio, violador!" e insultos a Vinícius durante el Athletic - Real Madrid

LaLiga denuncia cánticos de "¡Asencio, violador!" e insultos a Vinícius durante el Athletic - Real Madrid

El Consell de Garanties Estatutàries avala la regulación de los alquileres de temporada

El Consell de Garanties Estatutàries avala la regulación de los alquileres de temporada

DIRECTO | A la espera de órdenes de la UE para sacrificar los 900 jabalís de Collserola

DIRECTO | A la espera de órdenes de la UE para sacrificar los 900 jabalís de Collserola

El PSOE hace un nuevo guiño a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multirreincidencia

El PSOE hace un nuevo guiño a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multirreincidencia

El Gobierno presenta "Casa 47", el nuevo casero estatal que ofrecerá contratos de alquiler de 75 años

Una dieta vegetariana poco sana empeora la calidad del esperma

Una dieta vegetariana poco sana empeora la calidad del esperma

Más de 4.600 detenidos este año en operaciones antinarco en el sur de España

Más de 4.600 detenidos este año en operaciones antinarco en el sur de España

Atresmedia vuelve a tirar de Lola Lolita, a quien suma un mítico rostro de laSexta y una excolaboradora de 'Sálvame', para presentar las Preuvas de Neox 2025

Atresmedia vuelve a tirar de Lola Lolita, a quien suma un mítico rostro de laSexta y una excolaboradora de 'Sálvame', para presentar las Preuvas de Neox 2025