Calendario laboral de Almería del 2026 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2026 en Almería tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Almería en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Almería en el 2026:

1 de enero, jueves : Año Nuevo

: Año Nuevo 6 de enero, martes : Día de Reyes

: Día de Reyes 28 de febrero, sábado : Día de Andalucía

: Día de Andalucía 2 de abril, jueves : Jueves Santo

: Jueves Santo 3 de abril, viernes : Viernes Santo

: Viernes Santo 1 de mayo, viernes : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 15 de agosto, sábado : Asunción de la Virgen

: Asunción de la Virgen 24 de junio, miércoles : San Juan

: San Juan 29 de agosto, sábado : Virgen del Mar

: Virgen del Mar 12 de octubre, lunes : Día de la Hispanidad

: Día de la Hispanidad 2 de noviembre, lunes : Día siguiente de Todos los Santos

: Día siguiente de Todos los Santos 7 de diciembre, lunes : Día siguiente del Día de la Constitución Española

: Día siguiente del Día de la Constitución Española 8 de diciembre, martes : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 25 de diciembre, viernes: Navidad

