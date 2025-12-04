CaixaBank quiere asemejar los productos de imagin a los de Revolut o Trade Republic, según Jefferies

CaixaBank quiere que la gama de productos y servicios de su banca digital imagin se asemeje a los de neobancos como Revolut o Trade Republic, según el informe publicado este miércoles por Jefferies, cuyos analistas asistieron ayer a conferencia que realizó el banco para abordar su estrategia digital.

En concreto, los analistas de la firma creen que la estrategia de CaixaBank a medio plazo es que imagin ofrezca experiencias de clientes y gama de producto "similiares" a las de estas nuevas entidades, lo que incluye productos relacionados con los viajes, servicios de criptomonedas, programas de 'cashback' o gestores en remoto para clientes de rentas altas.

Jefferies destaca que, frente a los neobancos, la marca imagin genera "mayor confianza" entre los clientes gracias a que está respaldada por la marca CaixBank. "Esto supone una posición más sólida para imagin como banco principal entre los clientes frente a otros neobancos", agrega el análisis. De hecho, destaca que el 56% de los clientes de imagin está domiciliando su nómina, un producto que en el sector bancario se considera como un "ancla" para conseguir mayor vinculación.

Jefferies cree que, a corto plazo, Portugal sería el mercado más adecuado para que CaixaBank implante internacionalmente su banco digital, puesto que el grupo bancario cuenta con una marca "consolidada" en el país luso (allí opera a través de BPI).

En cuanto a contar con dos plataformas digitales diferentes (CaixaBank Now e imagin), el banco justificó esta decisión en que las bases de clientes de las dos plataformas son "muy distintas" en cuanto a edad, agilidad digital y niveles de sofisticación/necesidades bancarias, lo que lleva, por ejemplo, al despliegue de distintas estretategias en cada entidad. Por ejemplo, en depósitos, imagin ofrece tasas promocionales más competitivas, similares a las de otros neobancos del país.

RATIO DE EFICIENCIA POR DEBAJO DEL 40% EN 2027

El evento, que contó con la participación del director financiero de CaixaBank, Javier Pano, la responsable de transformación digital y analítica avanzada, Mariona Vicens, y la consejera delegada de imagin, Anna Canela, también sirvió para que el banco trasladara que la inversión digital es una de sus prioridades.

"Creemos que el lugar único de CaixaBank como líder de mercado en España, junto con su compromiso de inversión en IA y digitalización, proporciona un buen punto de partida para que el banco emerja como un ganador de la revolución digital en el mercado ibérico", agrega Jefferies.

Inversión en IA

El análisis señala que CaixaBank planea mantener la inversión en Inteligencia Artificial más allá de 2027 y que esto pueda llevar a que la ratio de eficiencia se sitúe por debajo del 40% dentro de dos años.

En cuanto a las criptodivisas, CaixaBank recordó su participación en un consorcio europeo para desarrollar una 'stablecoin' denominada en euros, aunque cree que los casos de uso de estas monedas actualmente solo son relevantes para el sector de pagos y no tanto para los depósitos, especialmente en economías desarrolladas como la eurozona o EEUU.