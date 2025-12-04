La evolución del brote
La UE amplía a 91 municipios la zona infectada de peste porcina pero deja fuera la comarca de Osona
La Comisión Europea, a diferencia de la Generalitat, no distingue entre zona infectada y zona de vigilancia
Jose Rico
La Comisión Europea ha ampliado hasta 91 municipios el perímetro de zona infectada por la peste porcina africana en Catalunya, que la Generalitat había establecido en 72 poblaciones. Bruselas ha publicado este jueves la lista de localidades donde deberán aplicarse "medidas de emergencia provisionales" para contener la enfermedad hasta el próximo 28 de febrero y destaca que, entre ellas, no aparece Osona, la comarca que concentra el mayor número de granjas en Catalunya y, por tanto, es el principal polo de producción y exportación de carne de cerdo.
A diferencia de la Generalitat, la UE no distingue entre zona infectada y zona de vigilancia y detalla que las medidas de control deberán aplicarse en 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 del Alt Penedès, 2 de la Anoia y 2 del Bages. El Govern había fijado 76 municipios.
Por comarcas, los 91 municipios señalados por la UE son los siguientes:
Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.
Vallès Oriental: Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes y Vilanova del Vallès.
Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans y La Palma de Cervelló.
Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.
Maresme: Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt.
Alt Penedès: Gelida y Sant Llorenç d’Hortons.
Anoia: Els Hostalets de Pierola y Masquefa.
Bages: Castellbell i el Vilar i Mura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Albino (42 años), albañil: 'Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio
- Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija