Alstom presenta la única oferta para fabricar 39 nuevos trenes para el metro de Barcelona por 321 millones

Alstom ha sido la única empresa que ha presentado una oferta para hacerse con el contrato de construcción de los 39 nuevos trenes para el metro de Barcelona, que tendrá un coste de 321 millones de euros (sin incluir IVA). Según las actas de la licitación consultadas por Europa Press, la empresa francesa con fábrica en Santa Perpètua de Mogoda no ha tenido competencia en este concurso, por lo que previsiblemente será el ganador del contrato.

De los 39 nuevos trenes, 22 darán servicio al tramo central de la L9 y los otros 17 reforzarán las líneas convencionales, ofreciendo una mayor capacidad y mejor frecuencia: 4 serán para la L1, 3 para la L2, 6 para la L3 y 4 para la L4, y en la L3, 4 trenes de los que están circulando actualmente pasarán a la L5.

Alstom llegó a estar temporalmente excluida del concurso por aparecer en una 'lista negra' de la ONU, en la que se encontraban empresas que habían tenido algún tipo de participación en contratos en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel. Sin embargo, la francesa dejó de estar incluida en esa lista el pasado mes de septiembre, ya que su inclusión en ese documento de la ONU se debía a la actividad hace años de una empresa que luego compró pero que ya no tenía ningún contrato en Cisjordania. Por el contrario, el fabricante de trenes vasco CAF pasó a formar parte de la lista por su participación en un contrato de un tranvía que sale de la parte israelí de Jerusalén pero que continúa por el lado palestino ocupado por colonos.

Pese a que la compañía defendió que respeta los derechos humanos y que el tranvía sirve tanto a la población israelí como a la palestina, sigue incluida en la lista, por lo que no ha podido participar en este contrato, ya que el Ayuntamiento de Barcelona incluyó una cláusula para excluir a cualquier empresa con vínculos con la ocupación israelí. Precisamente Alstom y CAF fueron las empresas finalistas en unos de los últimos grandes contratos de Metro de Barcelona, la fabricación de 42 trenes, que finalmente ganó la francesa por 268 millones de euros. Es esa ocasión, la china CRRC también se presentó pero fue excluida por no cumplir los criterios de solvencia.