Veolia unifica sus marcas en España: absorbe Agbar pero mantiene el nombre a Aigües de Barcelona

Veolia ha arrancado en España el mayor proceso de integración de marcas de su historia. La multinacional francesa, primer operador de agua del país y líder global en servicios ambientales, unificará en los próximos seis meses más de un centenar de nombres comerciales para operar bajo una sola identidad: Veolia. Una de las excepciones será Aigües de Barcelona, que preservará su marca por razones contractuales, aunque quedará plenamente integrada en la estructura del grupo.

El director general de Veolia España, Daniel Tugues, ha explicado este miércoles en un encuentro con medios que la decisión responde a la voluntad de “actuar de forma armónica” en un mercado en el que la compañía quiere proyectar su alcance real: agua, energía y residuos. “Tenemos ganas de España”, ha resumido Tugues, que ha subrayado que la potencia mundial del grupo —45.000 empleados y presencia en 56 países— debe hacerse visible también a escala local.

Oficinas, vehículos y facturas

La transición de marcas será rápida: en medio año, la nueva identidad empezará a verse en oficinas, uniformes, vehículos y facturas. En Catalunya convivirá inicialmente con la de Veolia, y en determinados casos se mantendrán enseñas históricas por obligaciones con socios o por contratos vigentes, como ocurre con Aigües de Barcelona, Ematsa (Tarragona), o concesiones en Huelva y Murcia. Agbar será una de las que perderá el nombre.

La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff. / Veolia

Tugues ha insistido en que España afronta un “desafío ecológico extremo”: escasez hídrica, descarbonización, biodiversidad y necesidad de infraestructuras que no se improvisan y necesitan plazos para proyectos, permisos y ejecución. Según una encuesta bianual de la empresa, el 80% de la población reconoce los efectos del cambio climático, el 70% se siente vulnerable y el 72% cree que es preferible prevenir. “Son preocupaciones que compartimos y que están ancladas en la ciencia”, afirma, recordando que el 75% del territorio español está en riesgo de desertificación.

Reutilización de agua

El responsable de la compañía ha reivindicado su experiencia acumulada en Chile, donde dirigió el ciclo integral del agua para ocho millones de personas en Santiago. En la grave sequía de 2007-2008 la compañía elaboró un libro de aprendizajes para evitar que la ciudadanía volviera a sufrir cortes. Entre las claves: nuevas fuentes (desalación), recarga de acuíferos y regeneración del agua, una palanca estratégica gracias a la cual, en los momentos más críticos, “un tercio del agua del grifo era reutilizada” en el área metropolitana de Barcelona.

Precisamente todo ese conocimiento es el que quiere trasladar ahora a Catalunya: regresó de allí en abril. “La próxima sequía será más violenta”, ha alertado Tugues, que defiende la necesidad de garantizar un suministro independiente de la lluvia. El grupo está impulsando proyectos ya aceptados por la Generalitat y presiona para acelerar aquellos que requieren coordinación con otras administraciones.

300 millones de inversión

España se ha convertido en un eje de crecimiento prioritario. En 2024, Veolia destinó 300 millones: 50 para adquisiciones y 250 para activos, terrenos y expansión. La previsión para 2025 (a la espera del cierre) y 2026 es mantener un volumen similar. La compañía trabaja con un horizonte de crecimiento del 40% en 2030. En cuanto a la facturación, se ha crecido un 9% en 2024, pasando de los 2.600 millones de euros en 2023 a los 2.840.

Vista general de una desalinizadora de Veolia. / EP

El área de eficiencia energética es una de las que más se está consolidando. En los últimos meses, la empresa ha completado seis adquisiciones para reforzar su capacidad en integración energética, y estudia otras operaciones en nichos de mercado como soluciones de fugas en edificios, plantas de reciclaje de plástico o tecnologías de agua avanzada, además de activos de valorización energética.

Ecofactorías en vez de depuradoras

Veolia quiere acelerar el salto hacia las ecofactorías, instalaciones que transforman las actuales depuradoras en centros de generación de recursos: energía, agua regenerada, valorización de residuos y recuperación de materiales. “En 10 años, ya no pensaremos ni hablaremos de depuradoras”, ha asegurado Tugues.

La compañía opera con estas infraestructuras en Barcelona, Granada y Sevilla, y propone extender el modelo en los ríos Besòs y Llobregat (en el primero hay un 0% de agua regenerada y en el segundo se puede alcanzar el 50%). En este último calcula que podría duplicar la capacidad actual, y aspira a lograr un 100% de reutilización en ambos sistemas fluviales. Los proyectos dependen de la coordinación con el ACA y el AMB.

El área metropolitana

Tugues ha recordado que los contratos de agua de ocho municipios metropolitanos están caducados y que la futura licitación definirá si se avanza hacia una gestión más unificada. “No tenemos miedo a competir; al contrario”, ha apuntado tras confirmar que se presentarán a la licitación.

Camiones de la compañía. / Veolia

El proceso “One Veolia” incluye un único organigrama y la concentración de funciones en Barcelona, donde residen dos tercios del comité ejecutivo. El cambio de marca, ha insistido, no supondrá movimientos de plantilla: “A corto plazo, no significa nada para nadie. Solo cambia el logo”. Las nuevas tarjetas, correos y materiales ya están en circulación.