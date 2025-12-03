El turismo extranjero crece un 3,5% hasta octubre y anticipa un cierre de año con 97 millones de turistas

España recibió 9,2 millones de turistas internacionales en octubre, un 3,2% más que en el mismo mes de 2024, lo que le lleva a rozar los 85,7 millones de turistas en los diez primeros meses de 2025, un 3,5% más que hace un año y un nuevo récord histórico, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total realizado por los turistas que visitaron España en octubre alcanzó los 12.785 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2024, y un gasto medio por turista de 1.383 euros (un 4,2% más). En el acumulado de los diez primeros meses, el gasto total aumentó un 7% hasta alcanzar los 118.612 millones de euros.

Estos datos consolidan la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, defiende el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado, en el que constata también un crecimiento "más moderado en este 2025 que el pasado año". La expansión en 2024 a esta fecha era del 10,8%. "Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un nuevo modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta", afirma el departamento que dirige Jordi Hereu.

Estas cifras anticipan un cierre de año en el entorno de los 97 millones de turistas y un gasto de alrededor de 135.000 millones de euros. Se constata, así, según el lobi Exceltur que "el turismo en España normaliza su comportamiento" después de un crecimiento desorbitado tras la pandemia del coronavirus. Esta asociación, que integra a gigantes turísticos como Meliá o Iberia, calcula que el sector elevará su actividad real hasta los 220.000 millones de euros este año, frente a los 208.000 millones de euros generados en 2024, y los 2,9 millones de puestos de trabajo.

Según Exceltur, el sector encarará el próximo año 2026 con el objetivo de mejorar su imagen, a través de propuestas de "mayor contribución económica", un crecimiento basado en el "valor y no necesariamente en la afluencia", mejor distribuido "en el territorio y en el tiempo" y con la aspiración de "erradicar la ilegalidad en toda la cadena de valor" y "priorizar medidas de gestión profesional de los flujos o el tráfico frente a la penalización del turismo, a través de nuevas cargas fiscales o limitaciones injustificadas e ineficaces".

Enfriamiento de Francia y Alemania

En los primeros diez meses, Reino Unido se mantiene líder con más de 17,1 millones de turistas y un aumento del 3,9%, mientras que Francia y Alemania enfrían su comportamiento, con casi 11,4 millones de visitantes en el primer caso (un 0,1% menos) y 10,8 millones en el segundo caso (un 0,8% más). En cuanto a gasto, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total) y un aumento del 3,6% en octubre, seguido de Alemania (11,8%), que disminuyó su gasto un -3,3% en el décimo mes, y Francia (8,8%), que lo aumentó un 9,5%.