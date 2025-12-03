Cuánto cobrará un profesor de secundaria en 2026 tras la nueva subida del salario a funcionarios aprobada por el Gobierno

El sector público se prepara para una nueva revalorización de sus nóminas, impactando directamente en un colectivo fundamental para la sociedad y el futuro económico del país: los profesores de enseñanza secundaria (Grupo A1).

La subida salarial aprobada por el Gobierno de España para los funcionarios, en el marco del acuerdo plurianual 2025-2028, se consolidará con un incremento fijo del 1,5% en 2026, al que podría sumarse un 0,5% adicional ligado al IPC.

Este ajuste tiene un efecto directo y palpable sobre el poder adquisitivo de los docentes, cuyo salario se compone de retribuciones básicas (iguales en toda España) y de complementos específicos (determinados por cada Comunidad Autónoma).

La gran diferencia salarial entre regiones sigue siendo la nota dominante, con variaciones de hasta el 20% en la retribución inicial.

La base de la nómina en 2026

El sueldo de un profesor de secundaria funcionario se compone de 14 pagas anuales. Tomando como referencia la media salarial inicial (sin antigüedad ni cargos) de 2025, la subida del 1,5% consolidará un nuevo umbral.

La proyección mínima del sueldo bruto anual (inicial) se situará entre 37.500 y 39.600 euros en la mayoría de comunidades autónomas.

Comunidad Autónoma (aprox.) Sueldo mensual bruto (2025 ref.) Proyección mensual bruta (2026 mínimo) Media / Madrid (aprox.) 2.788 euros 2.829,82 euros Euskadi / País Vasco 3.234 euros 3.282,51 euros Asturias (referencia baja) 2.613 euros 2.652,20 euros Nota: cifras de referencia para un docente recién incorporado (sin trienios ni sexenios). La retribución se calcula con 14 pagas anuales.

El impacto de la antigüedad y la geografía

Las mayores diferencias se encuentran en los complementos específicos, que cada región utiliza para atraer y retener talento.

Comunidades como el País Vasco, Ceuta y Melilla, o las Islas Canarias (no capitalinas), mantienen las retribuciones más altas debido a los complementos de insularidad o por razón de residencia.

Es crucial entender que la cifra proyectada es la inicial. Un docente con quince años de experiencia y los sexenios correspondientes puede ver su sueldo anual bruto elevarse significativamente, superando fácilmente la barrera de los 45.000 euros anuales en la mayoría de los casos tras la subida de 2026.

Esta revalorización busca mantener el poder adquisitivo del colectivo frente a la inflación y es un mensaje claro del Gobierno sobre la importancia de la Función Pública.