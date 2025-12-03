Ship2B impulsa un acuerdo para ampliar la oferta de vivienda asequible

Ship2B Ventures, Change4Legacy y Fundación Ship2B han impulsado un proceso de trabajo conjunto con 25 entidades referentes para buscar soluciones a las dificultades de acceso a la vivienda en Catalunya. El debate llega en un momento especialmente complejo: el fuerte aumento de los precios ha llevado a que muchas familias destinen más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda, sobre todo en zonas tensionadas como el área metropolitana de Barcelona. Los alquileres crecen más rápido que los salarios y la falta de vivienda pública agrava situaciones de exclusión residencial y desplazamientos forzados. En este contexto, las organizaciones han consensuado cinco propuestas que hoy se presentan públicamente.

En el proceso sistémico, concebido para abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva integral y multiactor, han participado más de 25 entidades del ámbito público, privado y social, entre ellas la Generalitat de Catalunya, el European Investment Bank, el Institut Català de Finances (ICF) y Esade; junto a empresas del sector como Urbania, 011H, GuinotPrunera y Sogeviso; entidades sociales como Fundació Hàbitat3, Provivienda y tuTecho; organizaciones de innovación como IHRB, Avant e Ingeus; y entidades del ámbito del impacto social como Ashoka España, Open Value Foundation y la Fundación Antonio Aranzabal.

A partir del análisis, las entidades acordaron cinco líneas de actuación. En el ámbito económico se propone abrir nuevas vías para movilizar suelo público, mejorar la financiación de proyectos de construcción industrial y desarrollar un sistema digital basado en inteligencia artificialque permita acelerar y hacer más claras las licencias y autorizaciones. En el ámbito urbanístico y regulatorio plantean promover incentivos fiscales que animen a invertir en vivienda asequible y activar vivienda vacía para destinarla al alquiler social mediante un Contrato de Impacto Social.

Daniel Sánchez, presidente de Ship2B Ventures, señaló que “la vivienda asequible es uno de los principales retos sociales y económicos del país y requerirá movilizar un mínimo de 3.100 millones de euros de capital privado en Catalunya”. También subrayó que “la ambición de este proceso es pasar de las ideas a los proyectos concretos, movilizar inversión y demostrar que la colaboración entre sectores puede dar resultados”.

Un problema estructural

El problema de la vivienda en Cataluña tiene un carácter estructural y responde a la combinación de varios factores que se retroalimentan. Entre ellos destacan el desajuste entre el crecimiento de los precios y los salarios, que reduce la capacidad de acceso de amplias capas de la población; la falta de vivienda asequible y de parque público, muy por debajo del de otros países europeos; la escasez de suelo disponible y su alto coste; los largos tiempos de tramitación urbanística y administrativa; y el aumento de la demanda por cambios demográficos y movilidad laboral.

Estas causas generan consecuencias visibles en la vida de las personas: sobreesfuerzo económico, riesgo de exclusión, dificultades para emanciparse, desplazamiento hacia periferias, aumento de los tiempos de desplazamiento y pérdida de oportunidades laborales. El impacto también se extiende al tejido económico, ya que limita la capacidad de atraer y retener talento y aumenta la presión sobre los servicios sociales.

Plataforma de cambio sistémico

El proceso se desarrolló en el marco del Ship2B Impact Forum, un encuentro anual organizado por Fundación Ship2B que reúne a empresas, administraciones, inversores y entidades sociales para impulsar soluciones a retos sociales y medioambientales desde un enfoque sistémico. El foro combina ponencias con espacios de trabajo colectivo en los que distintos actores analizan problemas complejos desde una mirada integral y cocrean propuestas de acción orientadas al cambio sistémico.