Lo que no se invierta será devuelto
S&P alerta de que España tendrá dificultades para completar el despliegue de los fondos europeos
La agencia de calificación crediticia ha destacado la fragmentación del Congreso de los Diputados y la limitada capacidad de absorción como el germen de sus dudas sobre la capacidad del Gobierno de asignar la totalidad de los fondos
S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles
La agencia de calificación crediticia S&P ha advertido de que España se topará con dificultades para poder desplegar la totalidad de los fondos Next Generation EU. Es la principal conclusión que se desprende de un informe remitido por el organismo, en el que alerta de que factores como la fragmentación política de las Cortes y la capacidad de absorción limitada "dificultarán la aprobación y ejecución de las reformas e inversiones pendientes".
La fecha límite fijada para que España complete el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE es el 31 de agosto de 2026, y hasta el momento el Ejecutivo ya ha gastado el 68% de los 55.100 millones de euros en subvenciones recibidas. Otro de los factores que complican el despliegue de las subvenciones europeas es el modelo autonómico de España, puesto que S&P ha apuntado que, según la región, el gasto varía entre el 30% y el 75% de los fondos.
La regulación europea determina que, en caso de que parte de las subvenciones no hayan sido asignadas cuando llegue la fecha límite, dichas cantidades serán devueltas a la UE.
(Habrá Ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng