S&P alerta de que España tendrá dificultades para completar el despliegue de los fondos europeos

La agencia de calificación crediticia S&P ha advertido de que España se topará con dificultades para poder desplegar la totalidad de los fondos Next Generation EU. Es la principal conclusión que se desprende de un informe remitido por el organismo, en el que alerta de que factores como la fragmentación política de las Cortes y la capacidad de absorción limitada "dificultarán la aprobación y ejecución de las reformas e inversiones pendientes".

La fecha límite fijada para que España complete el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE es el 31 de agosto de 2026, y hasta el momento el Ejecutivo ya ha gastado el 68% de los 55.100 millones de euros en subvenciones recibidas. Otro de los factores que complican el despliegue de las subvenciones europeas es el modelo autonómico de España, puesto que S&P ha apuntado que, según la región, el gasto varía entre el 30% y el 75% de los fondos.

La regulación europea determina que, en caso de que parte de las subvenciones no hayan sido asignadas cuando llegue la fecha límite, dichas cantidades serán devueltas a la UE.

