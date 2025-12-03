El Grupo Jorge suspende a 300 trabajadores temporales de su matadero en Osona

El Grupo Jorge ha suspendido a 300 trabajadores temporales de su matadero en Santa Eugènia de Berga (Osona), como ajuste ante la crisis abierta por la peste porcina. Esta compañía, de origen aragonés pero con varios mataderos en Catalunya y una de las más importantes del sector cárnico, ha decidido así anticiparse a las posibles afectaciones derivadas de la caída de exportaciones.

"No sabemos cuánto tiempo durará, una vez recuperemos la actividad nos comprometemos a volverlos a llamar", explican fuentes de la empresa.

Según explican fuentes de CCOO, en la tarde de este martes se notificó a las empresas de trabajo temporal (ETT) que no se les iba a renovar el contrato en las mismas condiciones de personal y que los empleados temporales se les suspendía la relación. Este es el primer ajuste laboral que trasciende desde que estalló el brote de peste porcina, hace cinco días.

La compañía se ha anticipado así a la disminución de faena que prevé en sus mataderos, una vez parte de los cerdos que le llegaban para matar y despiezar ya no le llegarán, en tanto que las exportaciones a países ajenos a la Unión Europea han quedado suspendidas.

Desde el sindicato temen una cascada de despidos o resoluciones de contratos temporales de aquellas personas menos protegidas laboralmente. Y reclaman a la Administración que actúe para proteger esos empleos y garantice que las compañías recurren a mecanismos como los erte, tal como ocurrió durante la pandemia de la covid-19.

"El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue con mucha atención la evolución de la peste porcina. Los ERTE de fuerza mayor pueden desplegarse de manera inmediata en caso de que fuera necesario, con el fin de proteger a empresas y personas trabajadoras mientras persista el problema", ha recordado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a través de sus redes sociales.

Precisamante, este miércoles al mediodía está prevista una reunión del Govern para avanzar en medidas concretas de apoyo al tejido empresarial para hacer frente a esta crisis.