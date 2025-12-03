El Govern avanza los primeros 10 millones de euros en ayudas para las empresas afectadas por la peste porcina

El Govern aprobará en el Consell Executiu del próximo martes un primer paquete de ayudas para las empresas afectadas por la crisis de la peste porcina africana. Desde la conselleria de Economia pondrán sobre la mesa un presupuesto de 10 millones de euros en subvenciones, ampliables a medida que vaya avanzando la crisis y evolucione la dimensión de la misma.

Así lo ha anunciado este miércoles al mediodía la consellera de Economia, Alícia Romero, desde el Parlament de Catalunya, donde ha mantenido una reunión intergubernamental para coordinar la gestión de la crisis. La consellera no ha detallado por el momento dichas ayudas y en los días posteriores se dará a conocer de qué importe se tratarán, cuándo se pagarán y qué empresas podrán solicitarlas.

"Ponemos un paquete de medidas para intentar dar respuestas, estamos al lado de las empresas y, sobre todo, tratamos de ayudarlas en lo que sea posible, pero en estos momentos hay una certa normalidad, no hay una afectación", ha considerado Romero.

Un día antes, el Institut Català de Finances (ICF) abrió una línea de créditos bonificados, valorada en 50 millones de euros, para aquellas empresas afectadas por la emergencia. De momento, según los últimos datos que maneja la conselleria de Economia, no ha recibido ninguna petición.

El Govern trata de mandar un mensaje de tranquilidad para evitar dañar la imagen exterior de un sector, el de la industria porcina, que exporta cada año unos 3.000 millones de euros fuera de España.

Pese a ese llamamiento a la calma, una de las principales empresas del gremio, el Grupo Jorge, ha suspendido a 300 de sus trabajadores temporales del matadero de Osona ante la previsión de que le caerá la actividad debido al parón de parte de las exportaciones. Es el primer ajuste de plantilla de un gran matadero y los sindicatos se temen un efecto cascada en toda la industria, donde operan unas 30.000 personas.