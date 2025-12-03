En Directo
Alarma en el sector ganadero
Peste porcina africana en España, última hora en directo: Collserola bajo control
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Te informamos en directo de la última hora sobre la noticia:
Solo el 5% de los brotes de peste porcina africana declarados en 14 países de la UE han afectado a granjas este 2025
Solo el 5% de los brotes de peste porcina africana declarados en 14 países de la Unión Europea en 2025 han afectado a granjas, según datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) facilitadas al ACN. De todas formas, la agencia de la UE hace un llamamiento a respetar las restricciones por el brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes salvajes en Catalunya y pide "prudencia". "Es una situación de emergencia: la bioseguridad y el cumplimiento de las normas es esencial", avisa Lina Mur, responsable científica del departamento de salud animal de la EFSA. Una de las tareas "esenciales", dice la experta, es controlar a la población de jabalíes para contene
Illa pide "intensificar" la cacería de jabalís: "Hay demasiados"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido desde México al comité de crisis por la peste porcina africana "intensificar" la cacería de jabalís en todo el país. Illa admite que ya hace tiempo que se trabaja en esta línea, pero los acontecimientos de los últimos días obligan, dice, a hacerlo con más determinación: "Hay demasiados jabalís", espetó. Illa ha detallado que el Govern se ha puesto en contacto con las asociaciones de cazadores para encontrar los mecanismos para hacerlo. El presidente también ha explicado que un segundo objetivo es ayudar al sector porcino y ha aplaudido la línea marcada por China de acotar la prohibición de las exportaciones a los territorios afectados para poder mantener activo el resto del mercado.
La Asociación Catalana de Productores de Porcino (Porcat) alerta de una bajada "fuerte y brusca" del precio del cerdo
La Asociación Catalana de Productores de Porcino (Porcat) avisa de una caída "fuerte y brusca" del precio del cerdo a consecuencia del brote de Peste Porcina Africana detectado el pasado viernes. En declaraciones al ACN, el director de la entidad, Ricard Parés, la situación afecta especialmente a las exportaciones fuera de la Unión Europea, que representan aproximadamente un tercio del volumen total, lo que tiene repercusiones "inmediatas" en los mercados. "El elemento clave ahora es ver cuánto tiempo se mantendrá y hasta dónde bajará", advierte Parés. La asociación recuerda que, en Catalunya, el sector emplea a más de 20.000 personas de forma directa e indirecta, y reclama a la administración que esté "preparada" por si es necesario activar algún tipo de ayuda con celeridad.
Unió de Pagesos ve "correcta" la respuesta del Gobierno a la peste porcina
El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha defendido que la respuesta del Gobierno ante el brote de peste porcina africana es "correcta" y ha valorado que la crisis sanitaria es una oportunidad para "reforzar" la bioseguridad de las granjas. Así lo ha declarado a ACN tras una reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, para hacer seguimiento de la situación. Por otra parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó este martes que Reino Unido acotó la prohibición de importar carne de cerdo española al radio de 20 kilómetros desde el foco. Según Saltiveri, el conseller Ordeig les trasladó que el Ministerio está abordando con "fluidez" la apertura de otros mercados.
Reino Unido levanta la prohibición del cerdo español salvo una pequeña zona de Barcelona
El Reino Unido ha levantado este martes con carácter inmediato la prohibición de importar productos de cerdo españoles (carne fresca y embutidos), a excepción de una zona con un radio de 20 kilómetros alrededor de la comarca de Barcelona donde se encontraron decenas de jabalíes muertos por peste porcina africana, dijeron a EFE fuentes oficiales españolas. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural, del que depende la seguridad alimentaria, había impuesto preventivamente el pasado viernes una prohibición total de los productos porcinos españoles. Sin embargo, las autoridades españolas se afanaron desde un primer momento para conseguir que a esa medida se le aplicase la "regionalización", es decir, la limitación de la prohibición a una zona restringida, que según los casos puede ser una provincia entera o hasta una comunidad autónoma.
Planas sitúa la sanidad animal como uno de los "grandes" retos del sector agroalimentario
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha situado a la sanidad animal y vegetal como uno de los "grandes" retos a los que hace frente el sector agroalimentario y ha valorado la reacción del Gobierno respecto a los casos de peste porcina africana (PPA) detectados en Catalunya. El ministro ha respondido así este martes a la interpelación formulada por VOX (grupo Mixto) en el pleno del Senado en la que le han preguntado por al "inacción" del Gobierno en la defensa de los intereses del sector primario frente a las políticas europeas derivadas del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París. Por otro lado, Planas ha defendido la situación del campo español, con una renta agraria que se sitúa a la cabeza de la Unión Europea, con 36.570 millones de euros, un 7,7% más que en 2023.
Reunión mañana en el Govern para abordar la respuesta económica a la peste porcina
La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, y el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, presidirán mañana a las 12 horas en el Parlament una reunión para abordar la respuesta económica del Govern a la peste porcina. En la reunión participarán también el secretario general de Economia i Finances, Juli Fernández, el secretario de Treball del Departament de Empresa i Treball, Paco Ramos, y la secretaria de Alimentació del Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Rosa Maria Cubel, entre otros representantes de los tres departamentos. Al acabar la reunión, se prevé un encuentro con la prensa por parte de la consellera Romero.
El sector de la caza se reivindica para reducir la población de fauna silvestre
Las capturas de jabalís se han incrementado en un 210% entre 2005 y 2023. Además, la especie ha registrado un fuerte crecimiento también en zonas urbanas y periurbanas. El presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, considera que el aumento es "mucho mayor" si se tiene en cuenta datos anteriores a esa fecha. Según susdatos, las capturas de ciervos han aumentado un 111%; y las de los corzos, un 552%. Por su parte, las de gamos han experimentado un incremento de 481% en el mismo espacio de tiempo, lo que ha generado problemas por competencia con otras especies y desplazamiento de las mismas. Un estudio de Artemisan detectó que los accidentes de tráfico con animales silvestres "prácticamente se han duplicado" entre 2016 y 2022, cuando han pasado de 17.349 a 30.788 siniestros. De acuerdo con el texto, las especies silvestres son causantes del 78,35% de accidentes registrados con animales. En este marco, detalla que los accidentes de tráfico con la implicación de un jabalí han aumentado un 61,08% entre 2016 y 2022.
El PP pide que Planas comparezca en las Cortes y se reúna con CCAA por la peste porcina
El PP ha pedido la comparecencia en las Cortes del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que explique la crisis de la peste porcina africana (PPA) y la convocatoria coordinada "urgente" de conferencias sectoriales de Agricultura y Medio Ambiente entre Gobierno y autonomías. La coordinadora de Agricultura del PP, la eurodiputada Carmen Crespo, ha anunciado en un comunicado que pedirá la comparecencia parlamentaria de Planas, mientras que la solicitud de las conferencias sectoriales urgentes proviene de dos cartas de las comunidades autónomas (CCAA) gobernadas por este partido. Las cartas han sido enviadas a Planas y a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. "La detección reciente de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en fauna silvestre exige una respuesta institucional conjunta, decidida y técnica, que permita articular de manera coordinada una estrategia nacional eficaz que contemple tanto las competencias ambientales como agroganaderas", según la misiva de los consejeros del ramo del PP.
El Gobierno confirma que Reino Unido aplica a España las mismas normas que la UE sobre peste
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este martes que el Reino Unido aplicará a España las mismas normas que la Unión Europea (UE) en materia de regionalización de la situación de peste porcina africana (PPA). En su comparecencia en el pleno del Senado, el titular de Agricultura ha asegurado que también trabaja con otros mercados como el de Canadá para establecer la regionalización: "Vamos a pelear certificado por certificado, país por país", ha exclamado. Planas ha lanzado nuevamente un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en cuanto al consumo de carne a la vez que ha pedido "prudencia" y "responsabilidad" ante esta situación.
