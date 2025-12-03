Jorge Alcover, de Goldman Sachs, liderará la nueva junta de Esade Alumni para potenciar su expansión internacional

Esade Alumni, la asociación que reúne a 83.000 antiguos alumnos de Esade en los cinco continentes, ha renovado su junta directiva con el fin de reforzar su proyección global. Jorge Alcover, director general en la división de 'Global Banking and Markets' de Goldman Sachs, asume la presidencia para los próximos cuatro años. Sustituye a Daniel Sánchez, socio fundador de Nauta Capital. Entre las novedades de la junta directiva destaca la incorporación de Enrique Tombas, presidente de Suma Capital.

Licenciado y MBA por Esade, Alcover acumula una sólida trayectoria internacional en el sector financiero. Su carrera se ha desarrollado principalmente entre Londres y Nueva York, con experiencia en banca de inversión, mercados de capitales y asesoramiento estratégico. El ejecutivo lleva 19 años en Goldman Sachs, donde ocupa el cargo de director general desde 2010 y ha liderado operaciones de financiación de deuda, emisión de capital y fusiones y adquisiciones para empresas, bancos y organismos públicos.

El vínculo de Alcover con Esade Alumni es profundo: en 2008 cofundó el capítulo de la asociación en Reino Unido y lo presidió entre 2011 y 2016. Desde 2023 formaba parte de la junta directiva de la entidad y ahora asume la presidencia con el compromiso de “fortalecer la red global y potenciar su capacidad de crear valor e impacto allá donde esté”.

Una red global con impacto social y empresarial

Como asociación de utilidad pública, Esade Alumni impulsa la mejora de las organizaciones y la sociedad a través del desarrollo profesional, la conexión entre sus miembros y la creación de valor compartido. Presente en los cinco continentes, articula su comunidad mediante clubes transversales y territoriales y una red internacional de 74 'chapters'.

Entre sus iniciativas más destacadas figura 'Alumni Social', su programa de consultoría solidaria, que movilizó durante el curso 2024-2025 a más de 600 voluntarios en apoyo a 47 entidades sociales, ocho de ellas internacionales. Otro pilar de actividad es Esade BAN, la red de 'business angels' de la asociación, que ha evaluado 336 startups y financiado 27 proyectos con una inversión total de 2,8 millones de euros. Además, a lo largo del último año se han celebrado 547 actividades y eventos en todo el mundo para promover el diálogo y el debate social y empresarial.

Renovaciones e incorporaciones en la junta directiva

Junto al nombramiento de Alcover, Esade Alumni ha renovado parte de su estructura de gobernanza. Se ha incorporado a la junta directiva, Enrique Tombas, presidente de la gestora Suma Capital, que aporta más de 30 años de experiencia en banca y capital riesgo. En paralelo, se ha renovado el mandato de Isabel Ferrer, actual directora de Marketing para EMEA en Mattel, donde lidera la unidad de negocio de muñecas. "Con estos cambios, Esade Alumni inicia una nueva etapa enfocada en ampliar su alcance global, fortalecer la conexión entre sus miembros y seguir actuando como una red clave para el impulso profesional, empresarial y social de la comunidad Esade", destaca la asociación de alumnos en un comunicado.