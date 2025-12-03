Acuerdo en la hostelería catalana: desconvocada la huelga en Navidad y los salarios subirán un 15% hasta 2028

Los restaurantes, bares y locales musicales de Catalunya no vivirán estas vacaciones de Navidad huelga alguna. Los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un preacuerdo con la patronal del sector de la hostelería para subir los salarios hasta 2028 y quedan así desconvocadas las movilizaciones previstas para las jornadas de Nochebuena y Nochevieja.

Más de 300.000 trabajadores en toda Catalunya verán incrementadas sus nóminas tras este acuerdo y las empresas del gremio desencallan un conflicto que amenazaba con complicar el servicio en una época en la que Catalunya recibe a 1,6 millones de turistas extranjeros.

Dicho preacuerdo deberá ser ratificado a lo largo de la jornada de este miércoles, tras ser alcanzado el martes a última hora de la tarde tras varias horas de reunión entre las partes. En el mismo, la patronal y los sindicatos han acordado que los salarios suban de manera acumulada un 15% hasta 2028.

El desglose de los incrementos, según coinciden en señalar tanto desde la patronal como desde el sindicato, será el siguiente: +4% este 2025; +4% en 2026; +4% en 2027 y +3% en 2028.

La subida acordada para este ejercicio se aplicará con efecto retroactivo a fecha de 1 de enero, por lo que las empresas del sector deberán abonar a sus empleados una paga compensatoria con la diferencia salarial que deberían haber estado percibiendo, a la mayor premura.

Desde las centrales han acabado aceptando un incremento salarial algo menor del ambicionado inicialmente -pretendían un 13% acumulado hasta 2027-, pero a cambio logran cerrar un año más y se aseguran un 15% hasta 2028.

Concentración de trabajadores de la hostelería en Catalunya para reclamar subida salarial, en una protesta realizada en la plaza de Catalunya de Barcelona, este jueves. / Jordi Cotrina / EPC

La hostelería es uno de los sectores que peor paga a sus empleados de todo el tejido económico. El sueldo medio a jornada completa en el sector en España es, según los últimos datos, de 1.808 euros brutos mensuales, casi mil euros menos al mes de lo que se cobra, de media, en el conjunto de la economía (2.805 euros brutos), según los datos también del INE de la encuesta de estructura salarial.

Desde 2019, los asalariados de la hostelería han perdido casi un 5% de poder adquisitivo, según esos mismos datos oficiales, pese al aumento de turistas y de gasto turístico registrado en el sector. Con estos incrementos, las cuantías pactadas se ubican por encima del nivel de precios esperado para los siguientes ejercicios.

Reducción de jornada

En materia de jornada laboral las partes negociadoras también han acordado mejoras. El convenio de hostelería de Catalunya contempla una jornada anual de 1.791 horas anuales, lo que equivale a unas 39,2 horas semanales. Queda lejos de las 37,5 horas semanales que ambicionan los sindicatos, especialmente desde que fracasó el proyecto de ley del Gobierno, y que ya aplican otros territorios para ese mismo sector, como es el caso de Gipuzkoa.

Los avances pactados no permiten alcanzar el nivel de otros territorios, pero logran reducir la jornada. Esta quedará en 1.783 horas anuales al final del convenio, lo que equivale a unas 39 horas semanales. También se incrementa en un día el cómputo total de vacaciones pagadas (hasta un total de 31 días al año) y si a un trabajador le toca faenar en un día festivo, la empresa deberá compensárselo con un día adicional de asueto.

En los últimos días se han desencallado en Catalunya convenios importantes, como el de la hostelería o el del metal de Barcelona, acordado la semana pasada. Entre los dos afectan a medio millón de empleados y en ambos se han acabado pactando incrementos salariales por encima del nivel de precios actual.

Queda otro gran pliego que afecta también a centenares de miles de asalariados en Catalunya, como es el convenio de oficinas y despachos, donde actualmente no hay avances significativos entre las partes.