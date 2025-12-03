La guía completa para entender las nuevas restricciones de la ZBE en Málaga

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ya es una realidad obligatoria por la Ley de Cambio Climático para ciudades de más de 50.000 habitantes.

En Málaga, la medida restringe el acceso al corazón de la ciudad a más de 26.000 vehículos, generando dudas y preocupación entre muchos conductores que ya sienten su impacto en la movilidad diaria.

Por ello, desde La Opinión hemos elaborado esta guía con las preguntas más frecuentes para ayudar a los malagueños a entender cómo funciona la nueva ZBE y qué cambios implica en su día a día.

¿Qué es la ZBE de Málaga?

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área de la ciudad donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes. Su finalidad es reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y favorecer una movilidad más sostenible en Málaga.

¿Cuándo entra en vigor y cuándo se empieza a multar?

La norma ya está en funcionamiento: entró en vigor y comenzó a aplicar multas desde el pasado 30 de noviembre.

¿Qué zonas abarca la ZBE de Málaga?

Entra en vigor la ZBE y las multas si los vehículos no cumplen con los requisitos / Gregorio Marrero

La delimitación de la Zona de Bajas Emisiones incluye las siguientes vías: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

¿Qué vehículos pueden acceder si no tienen etiqueta ambiental?

Los únicos coches sin etiqueta que pueden entrar son los que están domiciliados en Málaga. Es decir, los vehículos registrados en la ciudad tienen acceso permitido aunque no dispongan de distintivo ambiental.

¿Qué ocurre con los vehículos con etiqueta ECO, 0, B o C?

Los vehículos domiciliados fuera de Málaga solo pueden acceder si cuentan con una etiqueta ambiental de la DGT: 0 Emisiones, ECO, C o B. Todos ellos tienen acceso autorizado.

¿Quién no puede acceder a la ZBE?

Quedan excluidos los vehículos sin etiqueta que además no estén domiciliados en Málaga.

¿Y las furgonetas?

Las furgonetas pueden acceder sin restricciones, incluso si no están domiciliadas en la capital y aunque no dispongan de distintivo ambiental.

¿Las motos también están afectadas?

Sí. Las motos tienen las mismas restricciones que los coches: las domiciliadas en Málaga pueden acceder sin etiqueta, y las de fuera necesitan distintivo ambiental.

¿Qué ocurre con las personas con movilidad reducida?

Las personas con movilidad reducida pueden acceder a la ZBE sin problemas. Tienen garantizado el acceso a servicios esenciales, transporte público y a las plazas de aparcamiento reservadas, siempre que su vehículo cumpla las condiciones establecidas.

¿Pueden entrar los vehículos de reparto, taxis, VTC y servicios esenciales?

Sí. Los vehículos de emergencia y servicios esenciales, como ambulancias, bomberos, taxis, VTC, camiones o vehículos de limpieza, están autorizados a circular sin limitaciones dentro de la ZBE.

¿Cómo puedo saber si mi vehículo cumple los requisitos?

Se puede comprobar introduciendo la matrícula en la web de la DGT o revisando la etiqueta ambiental situada en el parabrisas.

¿Cómo se controla el acceso?

El control se realiza mediante cámaras lectoras de matrículas, que verifican automáticamente si un vehículo está autorizado o no.

Multas

¿Cuál es la multa por acceder sin permiso?

La sanción por acceder a la ZBE sin cumplir los requisitos es de 200 euros, según la normativa estatal.

¿Hay que comprar la etiqueta para poder circular?

No. No es necesario comprar la etiqueta, ya que las cámaras de control consultan directamente la información de la DGT para verificar la categoría ambiental de cada vehículo.