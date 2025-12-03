Crisis porcina
El economista Javier Díaz-Giménez explica cómo la peste porcina afectará el precio del jamón esta Navidad
El reciente brote de peste porcina en Catalunya ha generado una situación de alerta
El Govern avanza los primeros 10 millones de euros en ayudas para las empresas afectadas por la peste porcina
El Govern pide "unidad" a la oposición para proyectar una "imagen seria" en la lucha contra la peste porcina
Emma Ferrara
El reciente brote de peste porcina africana en Catalunya ha generado una situación de alerta tanto en la región como en toda España. Se han detectado varios jabalíes infectados cerca de Barcelona, lo que ha llevado a las autoridades a aplicar medidas de control.
Aunque la enfermedad no afecta a los humanos, su rápida propagación entre cerdos y jabalíes ha obligado a limitar los movimientos de animales, a vigilar de cerca las zonas afectadas y a poner restricciones en la caza.
Estas medidas buscan contener la enfermedad y evitar que llegue a explotaciones comerciales, donde las consecuencias económicas serían mucho mayores.
Impacto en el mercado porcino
El brote ha provocado una crisis en el sector porcino, ya que España es uno de los principales exportadores de carne de cerdo de Europa. Algunos países han restringido temporalmente la importación de productos españoles, lo que afecta a la economía y genera incertidumbre entre los productores.
El economista Javier Díaz-Gimenez ha explicado en 'La Mirada Crítica' que, tras el brote, muchos mercados extranjeros evitarán comprar productos derivados del cerdo por precaución, lo que obligará a la industria a buscar alternativas
"Para entrar en Estados Unidos, un particular no puede llevar en un bolso una pata de jamón ibérico por motivos de salud pública, por lo que con esta peste porcina el mercado de exportación con Estados Unidos va a cerrarse con más motivo (...) Las autoridades locales quieren protegerse, así que van a cerrarse mercados con España y los comercios tendrán que bajar los precios".
El experto tiene claro que el impacto sobre el precio del jamón y otros derivados del cerdo en el mercado doméstico podría ser nulo, o incluso a la baja. En cuanto al jamón, aumentará la oferta y disminuirá el importe: "El jamón nos saldrá más barato estas navidades".
