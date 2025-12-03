Damm entra al ranking mundial de las 100 empresas que más contribuyen a la innovación abierta

Damm ha sido distinguida en los Corporate Startup Stars Awards 2025, celebrados ayer en París, como una de las compañías más destacadas del mundo en materia de innovación. Además de ser incluida en el ranking global de las 100 corporaciones que más promueven la innovación abierta, elaborado por la International Chamber of Commerce (ICC) y Mind the Bridge, la compañía ha recibido también una de las menciones especiales del jurado por su programa de intraemprendimiento LAB1876 Talent, una iniciativa que impulsa la creatividad y la generación de nuevas soluciones desde dentro de la organización.

La cervecera barcelonesa es la única compañía española del sector de alimentación y bebidas presente en esta clasificación internacional que, desde hace 10 años, reconoce anualmente las corporaciones que destacan por su excelencia en colaboración con startups, impulso a la innovación y capacidad de transformación.

Según Laura Gil, Chief Digital and Data Officer de Damm, “hoy, ningún reto puede resolverse de manera aislada. Por eso, apostamos por colaborar activamente con startups, universidades, organizaciones y otros agentes del ecosistema, lo que nos permite combinar nuestro conocimiento interno con la agilidad, creatividad y especialización de nuestros colaboradores externos. Esta red de talento y conocimiento amplía nuestra capacidad de explorar nuevas perspectivas, acelerar el desarrollo de soluciones y anticipar tendencias que transformarán nuestra industria.”

El programa LAB1876 Talent permite a los equipos de Damm proponer, desarrollar y testar nuevas soluciones con potencial para convertirse en proyectos reales de negocio. A lo largo de sus cuatro ediciones, LAB1876 Talent ha involucrado a más de 1.029 participantes de perfiles muy diversos, fomentando una cultura participativa donde la innovación surge del conocimiento interno y la experiencia del propio equipo.

Una apuesta firme por la innovación abierta

LAB1876 nació en 2020 con el objetivo de dinamizar el talento interno. El éxito logrado durante sus primeras convocatorias impulsó su evolución en 2023 hacia un modelo más amplio, abierto y colaborativo. Hoy, LAB1876 se ha convertido en la plataforma global de innovación abierta de Damm, que impulsa la relación de la compañía con corporaciones, universidades, startups y otros agentes del ecosistema innovador con el objetivo de promover la generación de soluciones disruptivas para la empresa y el sector.

Bajo el paraguas del nuevo paradigma de LAB1876, la compañía englobatambién todas las colaboraciones externas que lleva a cabo Damm en áreas de innovación y transformación digital. Ejemplo de ello son Horeca Challenge, una iniciativa lanzada en colaboración con otros partners del sector con el objetivo de impulsar el crecimiento y la transformación tecnológica del sector hostelero; Sustainable Festival Challenge, una convocatoria de innovación abierta impulsada junto al Festival Cruïlla en su desafío por convertir al festival en un evento 100% sostenible; y las colaboraciones que mantiene Damm con instituciones educativas como IED, ESADE y UPC mediante las que el alumnado de distintos grados aporta ideas relacionadas con retos lanzados por la compañía.

Con este reconocimiento internacional, Damm reafirma su apuesta por un modelo de innovación que combina talento interno, colaboración con startups y la aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. La distinción obtenida en los CSS 2025 avala la madurez del programa LAB1876 Talent y refuerza el compromiso de la compañía por seguir impulsando proyectos capaces de generar valor sostenible a largo plazo.