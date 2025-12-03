La Cartuja Pickman se juega su futuro: hay empresas interesadas y "optimismo" en la Junta de Andalucía

Este jueves 4 de diciembre termina el plazo para presentar ofertas por La Cartuja Pickman, la emblemática empresa sevillana que vive uno de los peores momentos de su historia. Que su actividad pueda mantenerse en el futuro pasa porque haya propuestas empresariales que estén interesadas por la unidad productiva, por la subrogación del mayor número de trabajadores posible y por la continuidad de la actividad industrial y de la marca en Sevilla. Si se llegara a un acuerdo, podría ponerse fin al proceso de liquidación.

El pasado mes de noviembre, la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla dio luz verde a la administración concursal para vender de manera exprés -en un plazo de 20 días- los activos de la compañía de fabricación de loza, lo que podría suponer también una solución para la plantilla, que actualmente se encuentra en ERTE y que está conformada por 34 trabajadores. Se hizo así porque ya había ofertas sobre la mesa, aunque se desconocen cuáles.

En su escrito para solicitar esta medida a la jueza, al que ha tenido acceso este periódico, la administración concursal expone los activos que son objeto de liquidación y su valoración estimada, que sirve de base para determinar los porcentajes que habilitan a su adjudicación y que suman más de 541.000 euros, sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras.

Expectación en la plantilla

A unas cuantas horas de que se sepa el número de empresarios interesados por la compañía, los representantes de la plantilla se muestran "expectantes". No quieren lanzar las campanas al vuelo, a pesar de que los mensajes que reciben no son derrotistas. La Junta de Andalucía se muestra "optimista". Este martes, empleados de La Cartuja han mantenido un encuentro con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que les ha adelantado que ha habido contactos con la Junta interesándose por la histórica empresa sevillana.

"Durante el encuentro, la consejera no ha dado aliento, porque nos ha contado que hay varios empresarios interesados que se han reunido con la Junta y que cree en la continuidad de la actividad", ha señalado José Hurtado, trabajador de La Cartuja y secretario de la federación de Industria de CCOO-A.

Este miércoles se celebrará una asamblea de trabajadores previa a saber por dónde van las ofertas. La plantilla se encuentra en este momento inmersa en un ERE temporal, que podría convertirse en extintivo en el caso de que las negociaciones no lleguen a buen término y que podría producirse antes de que finalice el año.

Quién puede pujar por la empresa

En el auto de la jueza, al que ha tenido acceso este periódico, Ana Marín expone que durante el plazo de 20 días, cualquier persona (incluidos los acreedores privilegiados) "podrá realizar ofertas por los bienes o derechos de la masa activa". La oferta se dirigirá a la administración concursal, deberá identificar de manera precisa tanto el activo objeto de aquella como el importe ofertado y detallará el resto de sus condiciones (asunción en su caso de cargas, impuestos y forma de pago, entre otras).

"En el caso de realizar una oferta por varios activos, deberá indicar si puja por ellos de manera individualizada (debiendo determinar el precio atribuido a cada uno) o por el lote (fijando solo el precio global), de modo que solo será posible la adjudicación de parte de los bienes o derechos en el primer caso", subraya.

Siguientes pasos

En una segunda fase, en el caso de que haya más de una oferta o de que la única presentada no alcance el 75% del valor del activo, la administración concursal convocará a una subasta a los postores (de manera individualizada) y a quienes quisieren concurrir (a cuyo efecto dará suficiente publicidad a la convocatoria).

Esta subasta se celebrará en el plazo de diez días naturales a contar desde la finalización del plazo para la presentación de ofertas y tendrá lugar, de modo telemático y simultáneo, ante la administración concursal, a través de la plataforma que esta determine.

Las ofertas realizadas durante el plazo de un mes previo a esta subasta conservarán su validez, de modo que el importe de la mejor oferta presentada se considerará tipo mínimo de la subasta. Celebrada la subasta, la administración concursal adjudicará cada uno de los activos al titular de la mejor oferta realizada, siempre que sea igual o superior al 50% del valor que conste en el inventario (o, a falta del mismo, en la documentación aportada por el deudor).

La administración concursal podrá encomendar la celebración de esta subasta a una entidad especializada, en cuyo caso serán aplicables las previsiones establecidas para la segunda fase de la liquidación, con las siguientes salvedades: "La duración de la subasta será de quince días" y "los emolumentos de la entidad especializada no podrán superar la diferencia entre el tipo mínimo de esta subasta (el importe de la oferta más alta remitida a la administración concursal) y el precio final de venta".