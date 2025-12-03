Òscar Ordeig: "El Govern aprobará el martes ayudas para el sector alimentario y porcino"

¿Cuál es la situación en estos momentos del brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Catalunya?

Hay 9 positivos en total. Hoy es el quinto día del brote y estamos todo el día conectados y trabajando para tomar las medidas de la manera más rápida, coordinada y transparente. En el minuto 1 ya establecimos el radio de 6 km y de 20 km, y movilizamos efectivos. Este miércoles también se han incorporado los bomberos y la unidad canina de la Guardia Civil. Contamos ya con todos los cuerpos de la Generalitat, la Guardia Civil y todos los que hemos necesitado del Estado para evitar que salga del radio cualquier cerdo infectado. Vamos informando de todo lo que hacemos a la Comisión Europea, a los mercados, a los gobiernos con los que negociamos y al conjunto de la ciudadanía. Hay 500 efectivos trabajando en el radio de 20 kilómetros.

¿Han aparecido más ejemplares muertos dentro o fuera de los radios marcados?

Cuando alguien llama al 112 activamos a los Agentes Rurales. Hemos recogido animales de dentro y de fuera del foco. Cuando encontramos un animal lo llevamos al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), donde hacen un cribado. Los sospechosos de ser víctimas del virus se envían al laboratorio central de Madrid para la confirmación. Solo hay 9 positivos, todos en el entorno de los 6 kilómetros de Cerdanyola, lo cual nos indica que el foco no se ha extendido. Los animales hallados fuera del foco han dado todos negativo. Hemos enviado mensajes de calma porque la PPA no afecta a los humanos y porque el consumo de carne de cerdo es seguro.

¿Y no hay ningún caso en animales de granja?

Los positivos son solo de la zona del entorno de Cerdanyola. Hicimos PCR en las 39 granjas que se encuentran dentro del radio de 20 km, y no se encontró ningún positivo. Esto se hizo el fin de semana. Es muy importante decir que las granjas son seguras, que están limpias y que se ha hecho un trabajo de bioseguridad importante. Ahora haremos un esfuerzo para reforzar la bioseguridad en toda Catalunya. Pediremos medidas adicionales a todas las granjas para mayor seguridad.

Estos días hay muchas actividades en el bosque y ferias en zonas rurales. ¿Hay alguna restricción más?

Las medidas son claras. En el radio de 6 km está prohibido acceder al medio natural. Todo el mundo puede ir a su casa y las actividades económicas se pueden mantener, pero no se puede entrar en el medio natural. En el radio de 20 km no se pueden organizar actividades en el medio: no se puede cazar para no espantar a los animales y no se pueden hacer trabajos forestales. Pedimos a la ciudadanía responsabilidad y que no vaya a Collserola, para evitar que alguien pueda llevarse, involuntariamente, el virus fuera de esa zona.

Reducir la población de jabalí, o eliminarlos de alguna zona, ¿es un objetivo?

El objetivo en Catalunya es reducir drásticamente la población de jabalí, especialmente allí donde tenemos sobrepoblación y una densidad más alta. Hemos hecho reuniones en todos los territorios de Catalunya, a través de los directores de los servicios territoriales de Agricultura, para reunir a todas las partes afectadas —cazadores, agentes rurales, alcaldes...— y aumentar las capturas de jabalís. La población debe reducirse. Y pedimos concienciación a la ciudadanía, porque la sobrepoblación no es buena para nadie: por enfermedades, por accidentes de tráfico y por daños a la agricultura y a la biodiversidad. En Collserola, los últimos años ya se había reducido la densidad en un 50%. Se creó la Mesa del Jabalí de Collserola, con todos los agentes implicados, y se ha trabajado de manera conjunta para reducir la población. También se ha insistido en cerrar mejor la basura y en no alimentar a los jabalíes. Las quejas por presencia de jabalís se redujeron un 70%. Hoy tenemos más garantías para afrontar la PPA porque la población se había reducido a la mitad en los últimos cinco años.

Su conselleria está muy implicada en evitar que el foco de PPA se extienda, pero ¿ya saben cómo ha podido llegar?

De momento es pronto. Hemos creado un comité científico con los mejores expertos de Catalunya en PPA. Son ellos quienes están tomando muestras y nos dirán cuál es el origen y qué técnicas debemos usar para que la lucha sea lo más efectiva posible. Había estudios del ministerio que apuntaban que la sobrepoblación en áreas próximas a autopistas con tráfico procedente de países del Este era un punto de riesgo. Esta es una hipótesis; veremos qué dicen los científicos.

¿No hay una fecha para saberlo?

No. Han tomado muestras de todos los animales infectados, están caracterizando el virus y nos dirán qué ocurre. Necesitan más tiempo. La solución para reducir la población de jabalí no depende solo de la caza: también hay que evitar alimentarlos, limpiar algunas zonas boscosas, instalar trampas... Hay que usar todos los mecanismos posibles para que la lucha sea efectiva.

Ya se han anunciado las primeras medidas económicas para las empresas alimentarias afectadas por la crisis. ¿Habrá más?

Hoy (miércoles) hemos creado un grupo liderado por la Conselleria de Economía, y hemos abierto una línea de crédito del ICF de 50 millones de euros para que las empresas que lo deseen puedan pedir financiación. De cara al próximo martes se está preparando un acuerdo de Govern que definirá los distintos instrumentos económicos, empresariales y de asesoramiento técnico y jurídico. Habrá ayudas para las empresas que tienen mercancías en tránsito, para que no tengan problemas y lleguen a su destino; ayudas financieras; ayudas a las granjas inmovilizadas; y un fondo preparado para gastos cuyo impacto todavía desconocemos.

¿Se imaginaba que un brote de PPA tendría consecuencias tan inmediatas en el sector?

Cuando hay un caso de PPA se suspenden automáticamente los certificados de exportación. Lo hace el propio país, España. Después empieza una negociación caso por caso, y por eso es tan importante que actuemos rápido, coordinados y con un frente común: grupos políticos, sectores… Lo he pedido en el Parlament. Debemos dar una imagen de seriedad a los mercados. A la vez que actuamos, estamos negociando y reabriendo mercados. Hemos conseguido la regionalización con China; Reino Unido irá en la misma línea; y estamos negociando con 100 países. El 95% de la exportación extracomunitaria va a Asia. Debemos centrarnos en la negociación diplomática, comercial e institucional. El objetivo es abrir tan pronto como sea posible, con las restricciones del foco de 20 km. Y que la Comisión Europea nos ayude. En los próximos días deben decir qué regionalización impondrá Bruselas para que la carne de Catalunya pueda exportarse con normalidad, salvo la que procede del foco de 20 km.

En estos momentos, ¿se diferencia entre los países que no quieren recibir cerdo de la provincia de Barcelona y los que no quieren de toda Catalunya?

China ha impuesto el límite por provincia. El resto está cerrando o pendiente de la decisión de la Comisión, o aplican el radio de 20 kilómetros.

¿Puede poner ejemplos?

En Europa la exportación se podrá mantener. Fuera de la Unión Europea, el ministerio irá anunciando las negociaciones. Nos han explicado que hay distintos países a punto de cerrar un acuerdo de regionalización. Tenemos un volumen de exportaciones extracomunitarias de 1.000 millones de euros. Más de 1.000 millones de euros de impacto potencial. Intentaremos recuperar los canales de comercialización. No los perderemos todos. Recuperaremos mercados, pero habrá impacto económico. Ya lo está habiendo. Por eso es tan importante contener el foco, que no llegue a las granjas, que todos hagan los deberes y que podamos reabrir mercados. Ahora mismo, fuera del ámbito comunitario, una empresa de Lleida o de Girona o de Tarragona puede exportar sin problema. Otros países abrirán y quedarán afectadas solo las explotaciones y empresas del radio de 20 km.

¿Cuál es el nivel de relación con el Estado sobre este problema?

Fluido y bueno. Hacemos una reunión diaria con el ministerio para actualizar. También hacemos reuniones con la Comisión Europea, con los grupos políticos, con el sector y ahora hemos creado el grupo de científicos. Queremos transmitir la imagen de que todos los actores, toda la cadena de valor, actuamos de forma coordinada. También hablamos con los alcaldes.

Algunas formaciones, como Junts, han criticado que Salvador Illa siga con su viaje a México.

El president, desde el primer minuto, me encargó movilizar todos los recursos necesarios hasta resolver esta crisis sanitaria. El mayor experto en gestión de crisis en Catalunya es precisamente el president Illa. Estamos en contacto permanente con él. A los grupos les pedimos frente común, prudencia y confianza. Es un asunto de país y nos jugamos mucho. No es momento de reproches, sino de sumar. El sector agroalimentario es el primer sector de la economía, somos referentes mundiales, y el sector porcino es especialmente importante. Estaremos al lado del sector y, sobre todo, queremos escucharlo y afrontar conjuntamente las dificultades. Es una gran crisis sanitaria y económica.