COMPLEMENTO DE INSULARIDAD
Canarias, entre las comunidades que mejor pagan a los docentes públicos en 2025
Los salarios del profesorado canario se sitúan en la parte alta del país, con sueldos de hasta 3.300 euros en Secundaria, según un informe de UGT
EFE
Canarias vuelve a situarse entre las comunidades autónomas que mejor retribuyen al profesorado de la enseñanza pública en España. Así lo refleja un informe publicado por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que analiza las remuneraciones iniciales de los docentes en todas las autonomías, sin incluir antigüedad ni cargos añadidos.
Según este estudio, los maestros canarios perciben un salario bruto mensual de 2.657 euros, cifra que aumenta hasta 2.986 euros si ejercen en una isla no capitalina. En el caso de los profesores de Formación Profesional, la retribución alcanza los 2.745 euros (o 3.074 euros fuera de islas capitalinas). Para el profesorado de Secundaria, el salario se eleva a 2.939 euros, pudiendo llegar a 3.304 euros en islas periféricas.
Los sueldos docentes crecen, pero las diferencias entre autonomías persisten
Brechas de hasta 800 euros al mes
Pese a que Canarias se mantiene en la parte alta de la tabla, el informe destaca que la brecha salarial entre comunidades continúa ampliándose. En 2025, la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos supera los 800 euros mensuales, especialmente en los cuerpos de Secundaria y Formación Profesional.
Las comunidades con mejor retribución para su profesorado son Euskadi, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras que Asturias, Cataluña y Extremadura presentan las cifras más bajas. UGT subraya que esta desigualdad responde principalmente a los complementos autonómicos, responsables de gran parte de la variación salarial.
Canarias, Ceuta y Melilla encabezan los salarios en Primaria
En el caso del profesorado de Primaria, Canarias se sitúa al frente del país junto a Ceuta y Melilla, con cifras que rondan los 3.000 euros mensuales. Le siguen Euskadi y Baleares, mientras que Asturias y Aragón quedan en la parte baja de la tabla.
El informe señala que la media española se sitúa en torno a los 2.400 euros, lo que deja a Canarias más de 500 euros por encima en algunos casos.
UGT reclama una armonización salarial entre comunidades
Diferencias que se mantienen pese a las subidas pactadas
UGT recuerda que, pese a los acuerdos alcanzados para la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos —con un incremento previsto del 11,5 % entre 2025 y 2028—, la desigualdad salarial no disminuye.
El sindicato considera necesario homogeneizar los complementos autonómicos para evitar que profesionales con las mismas responsabilidades perciban salarios tan distintos en función del territorio en el que ejercen.
Así varían los sueldos según el cuerpo docente
Primaria
- Canarias: 2.986 euros (en islas no capitalinas)
- Media nacional: alrededor de 2.400 euros
- Diferencia con las regiones peor pagadas: hasta 600 euros
Formación Profesional
- Canarias: 3.074 euros (islas no capitalinas)
- Ámbito estatal: diferencias superiores a 800 euros entre regiones
Secundaria
- Canarias: 3.304 euros
- Brecha estatal: entre 2.626 (Asturias) y 3.309 euros (Euskadi)
