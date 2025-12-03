Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas laborales

Calendario laboral de Tarragona de 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Barcelona de 2026

Calendario laboral de Catalunya de 2026

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral Tarragona 2026

Calendario laboral Tarragona 2026 / Agència Catalana de Turisme

Valerio Seoane

Tarragona
El calendario laboral del año 2026 en Tarragona tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Tarragona en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Tarragona en el 2026:

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 24 de junio, miércoles: Sant Joan
  • 15 de agosto, sábado: La Asunción
  • 19 de agosto, miércoles: Sant Magí
  • 11 de septiembre, viernes: La Diada
  • 23 de septiembre, miércoles: Santa Tecla
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad
  • 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve

Consulta también el calendario laboral de Tarragona de 2025

