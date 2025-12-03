Calendario laboral de Getafe del 2026 (con todos los festivos)

Fiestas en el trabajo
El calendario laboral del año 2026 en Getafe cuenta con 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Festivos en Getafe en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Getafe en 2026, ordenada cronológicamente:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Día de Reyes
- 2 de abril (jueves): Jueves Santo
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
- 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid
- 15 de mayo, viernes: San Isidro
- 15 de agosto (sábado): La Asunción
- 8 de septiembre, martes: Nuestra Señora de los Ángeles
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad
- 2 de noviembre (lunes): Día siguiente a Todos los Santos
- 7 de diciembre (lunes): Día siguiente al Día de la Constitución
- 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (viernes): Navidad
