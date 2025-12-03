Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Getafe del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Barcelona de 2026

Calendario laboral de Catalunya de 2026

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral 2026 de Getafe

Calendario laboral 2026 de Getafe

Valerio Seoane

Getafe
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calendario laboral del año 2026 en Getafe cuenta con 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Getafe en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Getafe en 2026, ordenada cronológicamente:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero (martes): Día de Reyes
  • 2 de abril (jueves): Jueves Santo
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
  • 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid
  • 15 de mayo, viernes: San Isidro
  • 15 de agosto (sábado): La Asunción
  • 8 de septiembre, martes: Nuestra Señora de los Ángeles
  • 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre (lunes): Día siguiente a Todos los Santos
  • 7 de diciembre (lunes): Día siguiente al Día de la Constitución
  • 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

Consulta también el calendario laboral 2025 de Getafe

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  2. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  3. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  4. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  5. Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
  6. El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
  7. Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
  8. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng

Ayudas directas a la compra y más puntos de recarga: estas son las 25 medidas del Gobierno para impulsar el coche eléctrico

Ayudas directas a la compra y más puntos de recarga: estas son las 25 medidas del Gobierno para impulsar el coche eléctrico

El Gobierno alerta de que la desinformación y la falta de vivienda son una "amenaza" para la Constitución

El Gobierno alerta de que la desinformación y la falta de vivienda son una "amenaza" para la Constitución

Esteban González Pons y Javi López en el foro European Bridges

Esteban González Pons y Javi López en el foro European Bridges

El comisario Tzitzikostas regala buenas noticias al sector automovilístico, pero con condiciones

El comisario Tzitzikostas regala buenas noticias al sector automovilístico, pero con condiciones

Peste porcina africana en España, última hora en directo: Collserola bajo control

Peste porcina africana en España, última hora en directo: Collserola bajo control

El Govern avanza los primeros 10 millones de euros en ayudas para las empresas afectadas por la peste porcina

El Govern avanza los primeros 10 millones de euros en ayudas para las empresas afectadas por la peste porcina

Las tres mejores pizzerías artesanales del mundo están en Barcelona, según el prestigioso ranking '50 Top pizza'

Las tres mejores pizzerías artesanales del mundo están en Barcelona, según el prestigioso ranking '50 Top pizza'

Los agentes rurales elevan a 50 los jabalís muertos en la zona cero del brote

Los agentes rurales elevan a 50 los jabalís muertos en la zona cero del brote