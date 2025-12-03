Ap!Lleida celebra 20 años con un libro que repasa dos décadas de liderazgo empresarial femenino

La Asociación Profesional de Empresarias de Lleida y Pirineos, Ap!Lleida, ha presentado en el Morera, Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, su libro monográfico, una obra que repasa las dos primeras décadas de trayectoria de la entidad y del liderazgo empresarial femenino en el territorio.

El acto se enmarca en las actividades de celebración del 20º aniversario de Ap!Lleida, asociación fundada en 2005 con el objetivo de convertirse en punto de encuentro para empresarias, directivas, profesionales y emprendedoras. La entidad, distinguida en 2019 con la prestigiosa Placa al Treball President Macià, es actualmente la única asociación de empresarias de la demarcación de Lleida y agrupa a más de 150 profesionales de todos los sectores económicos de las Terres de Lleida y el Pirineo.

La presentación del libro, titulado 'El camí cap al lideratge empresarial femení', corrió a cargo de Laia Rogel, presidenta de Ap!Lleida, y de la autora de la obra, Natàlia Panadés, que compartió con el público el proceso de documentación y algunos de los momentos más significativos de la historia de la asociación. También intervino la empresaria Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous desde 2013 y autora del prólogo.

El volumen está editado por Pagès Editors y patrocinado por Caixa Rural, global partner de la entidad.

“Un reconocimiento a las que han abierto camino”

Durante su intervención, Rogel subrayó la trascendencia del proyecto editorial:“Este libro no solo recoge dos décadas de historia de Ap!Lleida, sino que refleja el camino compartido por muchas mujeres que han decidido liderar desde el compromiso y el esfuerzo. Es un reconocimiento a las que han abierto paso y una inspiración para todas las que vendrán”.

El acto reunió a un centenar de asistentes, entre ellos numerosas socias de Ap!Lleida, representantes institucionales y políticos, y destacadas figuras del mundo empresarial leridano.