Ordenanza municipal
Adiós a las palas y partidos improvisados: Sóller veta los juegos en sus playas durante el verano
La nueva ordenanza vetará las actividades que puedan molestar a otros usuarios tanto en la arena como en el agua. también se prohíbe el uso de altavoces
El Ayuntamiento reforzará el control en temporada alta e impondrá sanciones de hasta 3.000 euros por incumplimientos
En cuanto a los animales, su presencia en las playas también queda fuertemente limitada
El Ayuntamiento de Sóller tiene previsto aprobar la nueva Ordenanza municipal reguladora del uso y aprovechamiento de las playas, un documento que redefine el comportamiento permitido en las playas del Puerto y que llega cargado de prohibiciones, limitaciones y un régimen sancionador que puede alcanzar los 3.000 euros. El texto, que se ha redactado con el objetivo de mejorar la convivencia y proteger el medio natural, establece un marco normativo que afectará de manera directa a la forma en que residentes y visitantes hacen uso de los principales arenales del municipio.
Uno de los puntos que más llama la atención es el artículo 7, dedicado a la práctica de juegos. El Ayuntamiento opta por una regulación estricta y prohíbe que, en temporada alta, se realicen juegos, ejercicios o actividades lúdicas “que puedan molestar” a otros usuarios tanto en la arena como dentro del agua. Esto incluye desde partidos improvisados de pelota o palas hasta actividades acuáticas dentro de la zona de balizamiento. Solo se podrán practicar juegos en zonas específicamente habilitadas (si las hay) o en espacios donde no generen molestias. El consistorio se reserva, además, la facultad de autorizar actividades deportivas organizadas, que deberán desarrollarse en lugares debidamente señalizados.
Los artículos 8 a 13 amplían este régimen de limitaciones con otras prohibiciones que afectan a prácticas habituales en las playas. El artículo 8 veta el uso de radios, altavoces y cualquier aparato sonoro que moleste al resto de usuarios, mientras que el artículo 9 impide de forma categórica cualquier forma de acampada o pernoctación. Tampoco se permite encender fuego ni utilizar pirotecnia, emplear bombonas de gas o líquidos inflamables ni difundir publicidad sin autorización municipal. Además, la norma restringe la navegación deportiva y de recreo dentro de las zonas de baño, donde solo se permitirán flotadores y colchonetas, aparte de las embarcaciones de salvamento.
La futura ordenanza también incluye un amplio apartado de prohibiciones específicas en materia de residuos. El articulado endurece las normas de limpieza y prohíbe cualquier conducta que ensucie la arena, las aguas o los accesos. Se impide, entre otras conductas, usar papeleras para verter líquidos, materiales en combustión o residuos voluminosos. Tampoco se permite el uso de vidrio, una medida que el consistorio justifica por motivos de seguridad.
Animales, en invierno
En cuanto a los animales, su presencia en las playas también queda fuertemente limitada. Se establece la prohibición de la permanencia de cualquier animal durante la temporada alta. Solo los perros guía y animales de salvamento tienen excepciones. En temporada baja, los animales podrán acceder, pero con correa, bozal si corresponde, y cumpliendo la normativa municipal.
Finalmente, el nuevo régimen sancionador clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las sanciones serán de hasta 750 euros (leves), hasta 1.500 euros (graves) y hasta 3.000 euros (muy graves).
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng