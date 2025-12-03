Consecuencias fiscales
Laura Lobo, abogada, advierte sobre sacar dinero de la cuenta de un fallecido: "Mucho ojo porque Hacienda te lo va a reclamar"
La experta en herencias aclara el procedimiento correcto para evitar futuros problemas con la Agencia Tributaria
Cuando fallece un familiar cercano es natural que los herederos se enfrenten a una avalancha de trámites y cuestiones legales. Una de las más habituales es qué hacer con el dinero que queda en las cuentas bancarias del difunto. Muchos familiares optan por retirar ese dinero de forma inmediata, sin saber que este gesto puede traer serias consecuencias fiscales. Ya sea por miedo a que el banco congele los fondos, por evitar problemas entre los herederos o por la falsa creencia de que así se evitan impuestos, lo cierto es que actuar sin asesoramiento puede salir caro.
Así lo advierte la abogada Laura Lobo, especializada en derecho sucesorio: sacar el dinero de las cuentas bancarias del fallecido sin seguir el procedimiento legal y tributario correspondiente puede acarrear consecuencias con Hacienda. Y es que, aunque parezca inofensivo, este movimiento puede considerarse una infracción fiscal.
Lobo explica una práctica muy común: “Algo que se hace con mucha frecuencia es que cuando una persona fallece, los herederos inmediatamente sacan todo el dinero de las cuentas”. Esta acción, dice la letrada, puede estar justificada o no, dependiendo de la finalidad que se persiga al hacerlo.
El problema surge cuando se intenta sacar el dinero antes del fallecimiento, sabiendo que el deceso es inminente, con la intención de que ese capital no figure en el patrimonio del fallecido. La lógica detrás de esta maniobra suele ser la de intentar evitar el pago del Impuesto de Sucesiones, algo que Laura Lobo advierte que es ilegal y puede terminar con una sanción por parte de la Agencia Tributaria.
Según sus palabras: “Si sacar el dinero de las cuentas sirve para evitar pagar el Impuesto de Sucesiones diciendo ‘bueno, pues yo saco el dinero hoy y la persona fallece mañana’, ese dinero no está en el patrimonio del fallecido y, por lo tanto, no tengo que tributarlo en el impuesto… eso es un error”. Hacienda, continúa Lobo, “sí que va a considerar ese dinero parte del caudal hereditario y lo va a reclamar”. Es decir, no importa que el dinero ya no esté en la cuenta del difunto: si se demuestra que era suyo, se tendrá que tributar.
