Así queda el sueldo de un guardia civil en 2026 con la subida de salario a funcionarios: rozará los 29.000 euros

El cuerpo de la Guardia Civil, con una plantilla que supera los 73.500 efectivos disponibles y que juega un papel crucial en la seguridad rural y en las fronteras, verá consolidada su retribución económica a partir de 2026 gracias al acuerdo de subida salarial pactado entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública.

Este incremento forma parte del acuerdo plurianual 2025-2028, que busca recuperar la capacidad adquisitiva de los empleados públicos tras años de contención.

En concreto, para el ejercicio 2026, se ha fijado un aumento salarial del 1,5% fijo para el conjunto de los funcionarios, incluyendo a los agentes de la Benemérita.

¿Cómo queda el sueldo de un nuevo agente?

Un agente de la Escala de Cabos y Guardias (encuadrado en el subgrupo C1) que acaba de ingresar, sin trienios ni complementos por antigüedad, percibe actualmente un salario bruto anual que oscila entre los 27.000 y los 29.000 euros.

Esta horquilla depende en gran medida de dos factores clave: el Complemento de Destino (CD) y el Complemento Específico (CE).

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Aplicando la subida del 1,5% sobre una base de partida conservadora de 28.000 euros brutos anuales (ya actualizada con el 2,5% de 2025), el salario base de un Guardia Civil de nuevo ingreso se situaría en 28.420 euros brutos al año.

Este incremento fijo representa un aumento de 420 euros anuales para el agente, pagaderos desde enero.

El complemento variable, a expensas del IPC

La letra pequeña del acuerdo contempla una subida variable adicional del 0,5% para 2026. Este porcentaje está condicionado a que el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado de ese año sea igual o superior al 1,5%.

Algo que, desde Fedeca, no ven con buenos ojos al considerar que estas subidas salariales no se vinculan al IPC real ni a la inflación acumulada.

Si esta condición se cumple, el salario anual bruto del agente podría alcanzar los 28.560 euros, sumando un total potencial de 560 más al año. Este importe se abonaría, previsiblemente, con efectos retroactivos en el primer trimestre de 2027.

Es importante recalcar que la subida es compleja y el salario final sigue estando muy influido por los complementos de destino (Ceuta, Melilla o País Vasco, por ejemplo) y las especialidades (Tráfico, Información, etc.), que pueden elevar la retribución significativamente.

El compromiso sindical pone el foco en la necesidad de equiparar las condiciones salariales de los agentes a los niveles pre-crisis, manteniendo la estabilidad económica como pilar de un cuerpo esencial para la seguridad del Estado.