Cuándo llegan las rebajas de invierno de 2026: fechas y consejos

Tras los grandes descuentos del Black Friday y el Cyber Mondaymuchos compradores ya esperan con ansia la llegada de las rebajas de invierno.

Fecha de inicio

A falta de que cada comercio confirme la fecha exacta en la que comenzarán sus rebajas de invierno, todo apunta a que, como en años anteriores, los descuentos llegarán en la segunda semana de enero del año que viene.

Tradicionalmente, las rebajas de enero suelen empezar una vez terminadas todas las celebraciones navideñas, pero la fecha puede variar según el comercio o la comunidad autónoma. Generalmente, comienzan el siguiente día laborable después del día de Reyes; por lo tanto, las rebajas de invierno de 2026 deberían comenzar el miércoles 7 de enero.

Estas rebajas se suelen alargar hasta finales de febrero o incluso principios de marzo, para que los clientes puedan disfrutar de las ofertas durante varias semanas.

Consejos para comprar en las rebajas

Comercios como El Corte Inglés o el grupo Inditex recomiendan suscribirse a su newsletter para estar al tanto de las nuevas ofertas. Además, muchas tiendas online ofrecen descuentos exclusivos al suscribirse a su newsletter.

También se recomienda comprar tanto al principio como al final de las rebajas, ya que, cuando empiezan, podemos encontrar más stock, pero durante los últimos días los descuentos suelen ser mayores.

Planificar con antelación la compra que queremos realizar también es importante, porque nos evita compras compulsivas.

Si se realiza la compra de manera online y previamente ya hemos añadido al carrito lo que queremos, no tendremos que ir buscando artículo por artículo el día de las rebajas y, de esta manera, podremos comprar antes de que se agoten los productos que deseamos.