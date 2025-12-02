En Directo
Alarma en el sector ganadero
Peste porcina africana en España, última hora en directo: La UME se despliega en Catalunya por el brote del virus PPA en Collserola
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Te informamos en directo de la última hora sobre la noticia:
La exportación, una de las principales preocupaciones por la peste porcina de Collserola
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que China aplicará los acuerdos de regionalización, firmados hace escasamente tres semanas, para implementar restricciones a la provincia de Barcelona para mantener abiertas las exportaciones desde el resto de España al país asiático en el corto plazo ante los casos confirmados de peste porcina africana. La medida supone que el 41,74% del total de las exportaciones españolas de porcino fuera de la Unión Europea, que ascienden a unas 550.000 toneladas de este producto que llegan a China, "se encuentran a salvo". Así lo ha explicado el titular de Agricultura tras mantener una reunión con la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) y la Asociación Nacional de Productores de Porcino para analizar la situación por el foco de peste porcina africana detectado en animales silvestres en la provincia de Barcelona. Planas ha recordado que en la actualidad se exporta a 104 países, de los cuales 24 han aceptado una regionalización como la que aplica China, pero todavía hay 20 que rechazan esta medida. Más información, aquí.
Hipra anuncia que ensayará una vacuna contra la peste porcina pese a ser en teoría poco rentable
La empresa biotecnológica gerundense Hipra ha desarrollado, a través del proyecto europeo VAX4ASF -New Technologies for African Swine Fever-, una vacuna contra la peste porcina africana (PPA) que espera testar el próximo año en animales. Pese a la complejidad del virus que causa la enfermedad (múltiples proteínas) y las escasas perspectivas económicas del remedio (ya que el virus afecta especialmente a África), Hipra considera que la llegada del virus a España subraya "la urgencia de desarrollar soluciones científicas sólidas como son las vacunas" y ponen en valor el trabajo del sector porcino y las administraciones para detectar precozmente los casos. El proyecto VAX4ASF cuenta con 17 socios de países de la Unión Europea, además de Estados Unidos y Kenia, y el objetivo es proporcionar una solución definitiva, efectiva y segura contra la PPA.
El sector porcino confía en que mantendrá controlada la expansión del virus a las granjas
El sector porcino ha instado al Gobierno y a las granjas del sector para limitar el alcance del brote de peste porcina registrado en Barcelona. El presidente de Interporc, Manuel García, ha dicho que las medidas de control sanitario existentes en España impiden que carne contaminada entre en el circuito de los elaboradores cárnicos. Ha confirmado que la zona afectada por el veto chino a las importaciones es la provincia de Barcelona.
Illa mantiene su agenda en México
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que se mantiene "en contacto permanente" con su Govern sobre la peste porcina africana (PPA), que la prioridad es parar el brote, ayudar al sector agrario y superar la emergencia, y que de momento mantiene su agenda en México. Ha instado a los ciudadanos seguir las indicaciones proporcionadas por la Generalitat y ha subrayado que la prioridad es "perimetrar y controlar" el brote originado en el entorno de Collserola, para lo que se han desplegado 400 efectivos. Más información, aquí.
El Gobierno confirma que China seguirá importando carne de cerdo de España menos de la zona afectada por la peste
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que próximamente hay una reunión del comité de caza en el que se tratará el tema de la peste porcina y la promoción de las capturas de jabalís, ante la actual situación. Planas ha confirmado que China seguirá importando carne de cerdo de España y que la restricción solo afectará a la zona afectada. Planas y el sector porcino han querido dar un mensaje de tranquilidad a los consumidores y a las empresas, al entender que se hará todo lo posible para cercar la expansión del virus, pese a que la fauna salvaje puede extenderlo y es complicado el control de la fauna afectada al 100%.
El transporte de mercancías se siente señalado "sin pruebas" por el brote de peste porcina
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha expresado su malestar después de que el conseller catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, haya explicado este lunes que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber ingerido jabalíes. En un comunicado difundido hoy, la CETM lamenta las declaraciones, pues "sugieren -sin prueba alguna- que un camionero podría ser el origen de un brote de PPA tras consumir un bocadillo con embutido extranjero y arrojar los restos por la ventanilla", e insiste en que los conductores profesionales trabajan "con responsabilidad y civismo". En rueda de prensa para dar cuenta del foco de esta enfermedad animal, que no aparecía en España desde 1994, el conseller ha dicho que hay "indicios de que podría ser un embutido en mal estado", posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio.
Posible caída de los precios del porcino por la peste de Collserola
El reciente brote de peste porcina africana detectado en jabalíes en la zona de Collserola de Barcelona, que ha obligado a bloquear un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo española, ha disparado las alarmas en el sector porcino. Fuentes consultadas del sector del consumo por EL PERIÓDICO apuntan a que el impacto sobre los precios del jamón y otros derivados del cerdo en el mercado doméstico podría ser nulo, o incluso a la baja. Mercolleida, por ejemplo, ha bajado en 10 céntimos el precio del kilo de la mayoría de carnes del cerdo. Más información, aquí.
El delegado del Gobierno explicará los medios de la UME contra la peste porcina
Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya, presentará mañana martes los medios que dispone la Unidad Militar de Emergencias (UME) para afrontar el brote de peste porcina africana. Prieto ha convocado a los medios de comunicación en el centro de fauna de Torreferrussa. Este centro, situado en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental), fue creado en 1980 y es uno de los primeros centros de recuperación de todo el Estado español. Además de la zona de recuperación clínica y alimentación de fauna rescatada, el centro desarrolla tareas forenses de identificación de la causa de muerte de animales que ingresan (electrocuciones, envenenamientos, etc.), para poder actuar eliminando o minimizando estas causas.
Creciente temor a que se extienda la peste porcina a otras zonas
El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) en España, Ignasi Pons, ha avisado este lunes de que si los casos de peste porcina africana se detectan más allá de unos 20 kilómetros del radio actual puede crecer la "magnitud del problema". Según ha dicho a la agencia ACN, ha habido "suerte" de que el foco se haya situado en una zona donde no hay una "gran concentración" de granjas. "Por eso la importancia de que esto no se mueva de dónde está. Si se mueve a otras zonas de la misma provincia de Barcelona o cercanías, en un radio de 20 kilómetros, la concentración puede ser mucho más alta", apuntó. Además, ha explicado que el bloqueo de las importaciones fijado por China afecta a toda la demarcación de Barcelona, también a empresas de Osona y el Bages.
Unas 150.000 personas viven en Catalunya del sector porcino
Con más de ocho millones de animales y cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones anuales de carne, que representan el 52% de las ventas internacionales españolas, Catalunya es uno de los grandes polos de la industria porcina en Europa. Lleida es la provincia que domina el censo porcino catalán, con más de 4,5 millones de animales, el 57% del total, seguida por Barcelona, con cerca de dos millones (25%), Girona, con 830.000 animales (10%) y Tarragona, con 650.000 animales (8%). En cuanto a exportaciones de carne de cerdo, en cambio, Barcelona domina el panorama catalán con el 51% de las toneladas exportadas, seguida por Girona (45%) y Lleida (4%).
