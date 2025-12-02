La Generalitat avanza una auditoría sanitaria y más protocolos en las granjas catalanas para blindarlas contra la peste porcina

La Generalitat de Catalunya impulsará una auditoria sanitaria en las granjas catalanas para garantizar que se están cumpliendo todas las medidas de control y prevención en plena crisis de la peste porcina africana (PPA) desatada en Collserola. También prevé pactar "en las próximas horas" un plan de refuerzo de las medidas de bioseguridad para incrementar el blindaje.

"Haremos una auditoría de que [las normas sanitarias] se están cumpliendo. [...] Hemos de ser 100% estrictos con la norma ahora tal y como la tenemos", ya que es "una de las más estrictas del mundo", ha manifestado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig. "Estamos dando un ejemplo como país de cómo se debe gestionar una alerta sanitaria" y "vamos a reforzar la bioseguridad de todas las granjas de Catalunya", ha afirmado en rueda de prensa.

Órdeig ha comparecido en el cuarto día desde que se detectó el brote de peste porcina en la montaña de Collserola. El conseller ha confirmado que no se han registrado nuevos positivos y que se mantiene los dos jabalíes notificados hasta la fecha. "La prioridad es contener el brote en el foco y no tenemos constancia de ningún positivo fuera del mismo", ha explicado.

Los 400 efectivos de los distintos cuerpos movilizados -desde Agents Rurals hasta la UME- acabarán ya de peinar el primer perímetro este martes, donde se detectaron los primeros positivos, y ahora volverán a peinarlo para cerciorarse que no hay más animales afectados.

La Generalitat tiene previstas en las próximas horas nuevas reuniones con representantes del sector cárnico, los ayuntamientos y las organizaciones de cazadores, entre otros.

Las primeras ayudas: 50 millones vía ICF

Órdeig ha valorado que no se han sumado nuevos contagios y que, tras el anuncio de China de que solo vetarías la compra de producto porcino de la provinica de Barcelona y no de toda Catalunya ni España, "no estamos en el peor escenario". Vietnam, Reino Unido y México son el resto de mercados estratégicos para los vendedores catalanes y, por el momento, han bloqueado sus compras a la espera de ver cómo evoluciona el brote.

El conseller ha reconocido que la reapertura de mercados internacionales para que la industria vuelva a vender en el exterior se irá reabriendo "de manera progresiva durante las próximas semanas", sin querer concretar más plazos y a expensas de si se producen o no nuevos contagios. Y ha prometido no escatimar a la hora de “movilizar todos los recursos diplomáticos” para ello.

La industria cárnica catalana se juega hasta 1.000 millones de euros anuales en exportaciones a países de fuera de la UE y cuánto más tiempo pasen los mercados cerrados más producto deberá o bien revender a precios más bajos en otros mercados o bien directamente darlo por perdido.

Para paliar los primeros impactos, Órdeig ha anunciado que las compañías afectadas pueden solicitar ya créditos bonificados del Institut Català de Finances (ICF), que tiene una línea abierta para emergencias de hasta 50 millones de euros.

Ha vuelto a insistir que desde el Govern se pondrán ayudas encima de la mesa, más allá de esos créditos a devolver, pero ha rehusado dar más detalles por el momento. "Es prematuro, a medida que tengamos informaciones iremos adaptándonos", ha afirmado, en coordinación con posibles medidas de apoyo de la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura. "Queremos seguir siendo una potencia económica en el sector del porcino y que el impacto sea el menor", ha afirmado.

Control de la población del jabalí

Órdeig también ha avanzado que están preparando medidas para tratar de "controlar" la población de jabalíes en Catalunya, una especie salvaje, que puede contagiar enfermedades como la peste porcina, pero que no está controlada a nivel sanitario como sí es el caso de los cerdos de granja.

El conseller ha informado de que las 39 granjas que están en un radio de 20 kilómetros desde el epicentro del brote han dado negativo en PPA, pero que seguirán extremando las precauciones.