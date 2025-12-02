Inversión histórica de 1.900 millones de euros en un macrocentro de datos en Badajoz que iguala la potencia instalada de toda España

Extremadura se posiciona como un nuevo polo estratégico en el ecosistema digital europeo con la construcción de Nostrum Evergreen, un innovador centro de datos de hasta 500 MWe impulsado por Nostrum Group.

El proyecto, concebido como una "gigafactoría de inteligencia artificial", contará con una inversión superior a los 1.900 millones de euros y aspira a ser un referente en Europa.

El desarrollo y la dirección de obra serán liderados por AECOM España, la consultora global de ingeniería y arquitectura.

Esta colaboración combina la visión estratégica de Nostrum Group, especialista en infraestructura digital de gran escala, con la experiencia técnica de AECOM, que ha trabajado en proyectos de alta complejidad a nivel internacional.

Escalabilidad e hitos clave

La ambiciosa infraestructura se desarrollará por fases. La primera fase contempla una potencia inicial de 150 MWe, mientras que la segunda, que permitirá alcanzar los 300 MWe, está programada para iniciar en el primer trimestre de 2029.

El diseño del complejo permitirá escalarlo hasta los 500 MWe, una capacidad que su CEO, Gabriel Nebreda, ha comparado con la potencia total instalada actualmente en todos los centros de datos operativos de España.

El proyecto ya cuenta con la potencia eléctrica asegurada sin depender del futuro Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica de España 2025-2030. Se espera obtener la licencia de obra a mediados de 2026.

Posicionamiento estratégico y sostenibilidad

El macrocentro, denominado Nostrum Evergreen, busca consolidar a Extremadura como un nuevo polo del ecosistema europeo de centros de datos.

Estratégicamente, la ubicación de Badajoz se conectará a las autopistas de comunicaciones de fibra oscura (dark fiber), garantizando una latencia competitiva entre Estados Unidos, Europa y África, y posicionándola como un punto clave en la nueva conectividad internacional.

En línea con la Agenda España Digital 2026, el complejo integrará sistemas avanzados para la gestión inteligente del consumo eléctrico y de refrigeración, diseñados para cumplir con la taxonomía verde europea.

Nostrum Group, que cuenta con una trayectoria en la descarbonización desde su fundación en 2009, integra estos centros con proyectos de generación renovable.

Además del impacto digital, el proyecto generará más de 2.000 empleos durante la fase de construcción y más de 900 en la fase de operación. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, lo ha calificado como una "oportunidad decisiva para el desarrollo" de la ciudad y la región.