Mark, dueño de una lavandería de autoservicio: "Yo creo que puedes sacar unos 500 euros al mes de beneficio"

A día de hoy, no todos se ven capaces de tomar la decisión de abrir su propio negocio, ya sea por miedo al fracaso, o debido al desconocimiento del mercado de los negocios. Sin embargo, siempre hay quienes ven una posibilidad de negocio y deciden explotarla al máximo. Este es el caso de Mark, joven empresario que regenta su propia lavandería desde hace un año y tres meses.

En un primer momento, tras percatarse de este 'boom' de las lavanderías, decidiría abrir la primera lavandería autoservicio de su pueblo, junto a su madre y su hermano. Sin embargo, una de las razones principales para ir adelante con su negocio sería pactar con una empresa que corrió a cargo del suministro de las máquinas, así como de la cartelería, y todo ello mediante una inversión inicial de 60.000 euros.

De esta forma, el gasto estimado por máquina le supondría unos 8.000 a 10.000 euros. A esto debemos añadirle la reforma inicial de 15.000 euros para dejar a punto el local. Además, Mark nos habla de algunos gastos fijos que debe afrontar su negocio:

Gastos de alquiler : El pago del alquiler se estima en unos 357 euros , aparte de los impuestos trimestrales de 200 euros

: El pago del alquiler se estima en unos , aparte de los impuestos trimestrales de 200 euros Gastos de luz : Los gastos para costear el suministro de luz suelen oscilar entre los 100 y 150 euros , e incluso 180 euros como máximo

: Los gastos para costear el suministro de luz suelen oscilar , e incluso 180 euros como máximo Gastos de gas : Teniendo en cuenta que las secadoras son de gas, estos gastos pueden rondar los 100 euros , e incluso llegar a los 300 euros mensuales en época de invierno

: Teniendo en cuenta que las secadoras son de gas, estos gastos pueden rondar los , e incluso llegar a los 300 euros mensuales en época de invierno Gastos de jabón: Según sus cálculos, la cifra asciende hasta los 7.000 euros anuales, unos 583 euros al mes aproximadamente. Aún así, estos gastos siempre pueden variar en función del tipo de producto empleado

¿Qué beneficios genera una lavandería?

Según confirma el empresario, este año pasado habría obtenido 3.000 euros de beneficio, es decir, unos 250 euros al mes. Por ello, su rentabilidad anual se correspondería con un 3,75%. Con todo ello, y de cara al año que viene, Mark espera aumentar los beneficios generados en su negocio: "Yo creo que este año llegaremos a un 5 o un 6% de rendimiento"

Sin embargo, pese a los aumentos en la rentabilidad, admite que actualmente no posee un sueldo fijo. Básicamente, su salario dependería directamente de los beneficios producidos en cada mes. Por otro lado, en lo que respecta a su margen por producto o ticket medio, este rondaría los 5 euros. En servicios como el lavado, su margen de beneficio se estima en 1,5 o 2 euros; y en el caso del secado, conseguiría unos beneficios de 50 céntimos por servicio.

¿Puede ser rentable este negocio?

Cuando le preguntan si sale rentable abrir una lavandería en un pueblo de en torno a 3.000 o 3.500 habitantes, él lo tiene claro: "Sí, yo creo que sí, pero lo tienes que coger no como un negocio principal, sino como un negocio aparte con el que ganas algo". Aquí lo más importante para él es mentalizarse de que no se va a ganar demasiado dinero, ya que la lavandería se convierte más bien en una herramienta para aportarnos unos ingresos extra todos los meses.

En general, el empresario describe el trabajo en la lavandería como una profesión estacional, es decir, que funciona por temporadas. En este sentido, el período en el que más puede facturar es en invierno, sobre todo desde el mes de octubre hasta mayo. Por otro lado, en cuanto llega el verano las cifras de clientes disminuyen, en concreto, desde el mes de junio hasta septiembre.

Además, en lo que se refiere al segundo año de su negocio, sus proyecciones son positivas. Este cree firmemente que podría obtener unos 400 euros mensuales de beneficio con la lavandería, o puede que incluso 500, llegando a doblar los beneficios del primer año. Sin duda, la perspectiva de Mark es la de un empresario que confía en sus capacidades de emprendimiento, así como en su propio negocio.