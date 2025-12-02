María Teresa Rodríguez, Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial por su "liderazgo" en Galletas Gullón

Felipe VI ha destacado este lunes cómo desde la España vaciada surgen "iniciativas con alcance global", como ha hecho la fábrica de Galletas Gullón, de Aguilar de Campoo (Palencia), lo que demuestra que "el futuro también se escribe desde esos territorios".

El rey ha entregado en el Palacio de El Pardo el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de la compañía agroalimentaria Galletas Gullón, de 83 años, que facturó 690 millones de euros en 2024 y da empleo a más de 2.200 personas en sus fábricas.

Se trata de la primera vez que este premio se concede a una mujer, cuyo recorrido durante años con esfuerzo y dedicación, ha indicado el rey, ha permitido que una compañía familiar y muy arraigada en su tierra alcance una destacadísima presencia internacional que hoy la sitúa en más de cien países y cuyos productos llegan a consumidores de todo el mundo, formando parte de su vida cotidiana.

Y ha subrayado cómo a sus 83 años, María Teresa Rodríguez sigue visitando la fábrica todos los días y continúa ayudando en la tienda de galletas, tal como ha relatado su hija, la presidenta actual de la empresa, María Dolores Gullón.

Felipe VI, en su discurso, ha destacado la "unanimidad" que genera María Teresa Rodríguez "no solo por su trayectoria como empresaria, sino también por cómo la ha construido y por la huella personal que deja en quienes trabajan con ella, en quienes la conocen y en quienes han tenido la oportunidad de acompañarla en algún tramo de su andadura profesional" en estos años.

"Se ha hablado de su cercanía, de su preocupación por generar empleo, de su visión y capacidad de innovación, de su liderazgo. También del apego por un pueblo Aguilar de Campoo, que siente Gullón como algo muy suyo. Lo pude comprobar cuando visité sus instalaciones con motivo de su 125 aniversario. En aquel recorrido -todavía recuerdo perfectamente el olor a galleta- pude percibir de primera mano ese ambiente, esa relación tan especial entre la empresa, las personas y el territorio", ha recordado de esa visita.

María Teresa Rodríguez (Aguilar de Campoo, Palencia, 1942), que se dedicaba al cuidado de su familia, se vio obligada en 1983 a tomar las riendas de la empresa tras el fallecimiento de su marido, quien pertenecía a la tercera generación directiva de la compañía fundada en 1892 y fue nombrada presidenta del Consejo de Administración con amplios poderes para dirigir la empresa.

En 1986 llegó a la compañía Juan Miguel Martínez Gabaldón, actual director general y, gracias a una política de reinversión de beneficios y a una ambiciosa estrategia de internacionalización, consiguió situar a Gullón como líder del sector galletero español, con una facturación superior a los 690 millones de euros anuales y presencia en más de 125 países, además de filiales en Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.

Este premio, que otorgan anualmente el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economia y el Círculo de Empresarios Vascos, tiene como objetivo distinguir la trayectoria y el ejemplo para las futuras generaciones de una figura empresarial que haya realizado en España una obra importante en empleo, inversión y proyección internacional, y contribuido al progreso y bienestar de la sociedad.