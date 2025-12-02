BALÓN DE OXÍGENO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Hacienda aplaza Verifactu hasta 2027 dando un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
La obligatoriedad del nuevo sistema de facturación digital para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia se retrasa un año, facilitando una transición "ordenada" a la Ley Antifraude
El reglamento, clave para el control fiscal en tiempo real, mantiene sus fechas iniciales para las grandes empresas
La Agencia Tributaria ha confirmado el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu para la inmensa mayoría de las pymes y autónomos españoles.
La medida, que obliga a un estricto control de la facturación mediante software homologado, se retrasa un año, quedando fijada la obligación de su uso a partir de 2027.
Inicialmente, el calendario de implementación se dividía en dos grandes grupos: las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades debían adaptarse a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos y otros contribuyentes del IRPF lo harían desde el 1 de julio de 2026.
Con la prórroga anunciada, las nuevas fechas de aplicación de la obligatoriedad se moverán a enero de 2027 para las sociedades y a julio de 2027 para el resto del tejido empresarial más pequeño, que suma más de 3,5 millones de contribuyentes.
Lucha contra el fraude y presión de los autónomos
La medida forma parte de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y tiene como objetivo principal erradicar el uso del denominado "software de doble uso" o "caja B", programas que permiten manipular y ocultar ventas.
Verifactu exige que los sistemas informáticos garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, remitiendo telemáticamente los datos a la AEAT, con la opción de un envío instantáneo y verificado.
El retraso, que ya venía siendo reclamado por asociaciones del sector como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), otorga un margen adicional a los contribuyentes para implementar los cambios técnicos necesarios.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, había argumentado la dificultad de cumplir con los plazos debido a la complejidad de la adaptación y la falta de un reglamento definitivo y un software público desarrollado por Hacienda.
Es crucial destacar que la Ley Antifraude también impone requisitos a los desarrolladores de software de facturación, quienes deberán certificar que sus programas cumplen con todos los estándares de seguridad y que son inalterables.
El incumplimiento, tanto por parte de creadores como de usuarios de programas fraudulentos, está sujeto a sanciones elevadas.
Diferencia entre SIF y factura electrónica
Es importante no confundir este sistema con la factura electrónica obligatoria impulsada por la Ley Crea y Crece.
Mientras Verifactu (o Sistemas Informáticos de Facturación - SIF) se centra en la fiabilidad y el control de los registros para evitar el fraude fiscal, la factura electrónica (que también tiene su propio calendario de implementación a partir de 2027 para pymes y autónomos) busca la digitalización total de las relaciones comerciales entre empresas.
Con este aplazamiento, Hacienda busca una transición más suave y eficaz, asegurando que todos los actores dispongan del tiempo necesario para integrar las herramientas que fortalezcan el control fiscal de los pagos en España.
