Herencias
Gonzalo Bernardos, experto en economía: "Los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España"
El docente de la Universidad de Barcelona defiende la función de este tributo en España
El impuesto de sucesiones es un tributo que deben pagar los ciudadanos que han recibido dinero, una propiedad, acciones o cualquier tipo de patrimonio como consecuencia del fallecimiento de otra persona. Cualquier incremento patrimonial obtenido a título gratuito por donación o herencia está ligado a este gravamen.
En algunos casos, esta herencia puede estar exenta de manera parcial o total debido a las bonificaciones fiscales que ofrecen las distintas comunidades autónomas de España. De hecho, estas diferencias ha provocado un continuo debate entre los expertos.
En este contexto, el economista Gonzalo Bernardosha expresado su opinión al respecto. El profesor de la Universidad de Barcelona defiende la función de este tributo y su utilidad para mantener la financiación de los servicios públicos.
En primer lugar, el docente se posiciona en contra del concepto "impuesto a la muerte" que utilizan algunas personas para este tributo. Bernardos publicó su opinión en la red social 'X', levantando todo tipo de reacciones.
"El muerto ni recibe ni paga nada. Lo hacen sus descendientes, si en España heredan mucho patrimonio. Unos descendientes que reciben un gran regalo, pues ellos no han generado dicho patrimonio", afirma el colaborador televisivo.
Entre las respuestas, algunos usuarios criticaban la doble imposición sobre el IRPF. Al contrario, Bernardos aclara que "en el IRPF se grava la obtención de ingresos y en el de sucesiones la transmisión de riqueza".
De esta forma, el experto en economía destaca por qué es importante hacer esta distribución. "El impuesto de sucesiones lo pagan principalmente los ricos y el IVA primordialmente los pobres. El esfuerzo fiscal en relación a su renta es mucho mayor en los segundos que en los primeros respecto a su riqueza".
Finalmente, Bernardos señala a la opinión política: "Aunque lo diga la derecha, una y otra vez, los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones España".
