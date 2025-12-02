Consejo de Ministros
El Gobierno autoriza la licitación de las obras para duplicar la carretera N-2 en la variante de Figueres
El proyecto se ejecutará en 8,2 kilómetros entre Figueres Sud y Pont de Molins y cuenta con un presupuesto de 98,8 millones
Transportes aprueba las obras para duplicar la N-2 en Figueres tras más de dos décadas de espera
Nuevo paso en una de las obras de infraestructuras más esperadas en Catalunya. El Gobierno autorizará este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por 98,8 millones de euros (sin IVA), las obras para duplicar la carretera N-2 a su paso por la variante de Figueres (Alt Empordà), según ha podido saber EL PERIÓDICO. La actuación transformará en una vía multicarril los 8,2 kilómetros comprendidos entre el enlace sur de la capital ampurdanesa (km 748,8) y Pont de Molins (km 757). Los trabajos se esperan desde hace más de 20 años.
El tramo a reformar parte del sur de la ciudad, tras el enlace con la N-2A y la autopista AP-7, y finaliza al norte, justo antes de la conexión con el enlace septentrional de la autopista. El objetivo es incrementar la capacidad de la vía mediante la duplicación por el lado derecho del trazado actual, un corredor estratégico en el Alt Empordà que soporta un elevado tráfico de acceso a la AP-7.
Tres nuevos enlaces
La intervención incluye la creación de tres nuevos enlaces para mejorar la conectividad del entorno: con la C-31, la C-260 y la N-260. Paralelamente, se han actualizado los parámetros de diseño en planta para ajustarse a la normativa vigente y garantizar la seguridad y fluidez del tráfico. El proyecto define una sección transversal con dos calzadas de 7 metros, separadas por una mediana de 2 metros, arcenes interiores de 1,5 metros, exteriores de 2,5 metros y bermas de 1,5 metros. El trazado previsto discurre íntegramente en terraplén.
La duplicación obliga a elevar la rasante prácticamente en todo el tramo, con incrementos de hasta 2,5 metros para garantizar los gálibos verticales en los cruces de otras infraestructuras. También se han proyectado desplazamientos laterales puntuales del trazado actual, que pueden llegar a 5,5 metros.
Coordinación con otras actuaciones
Los tres enlaces previstos se resolverán de la siguiente forma: en la C-31 se adecuará el enlace existente sin modificar su tipología; en la C-260 se ejecutará una glorieta deprimida a distinto nivel; y, en la N-260, se construirá un enlace tipo trébol parcial, con dos hojas adyacentes por el lado norte. También se incluyen dos glorietas en pesas para las conexiones entre los ramales y la N-260.
El proyecto, según los planes de Transportes, se coordina con otras actuaciones ya planificadas para conectar la variante de Figueres con la AP-7 tanto por el norte como por el sur, a través de una futura vía de alta capacidad. La duplicación de la N-2 forma parte de este paquete de obras destinado a mejorar la movilidad en uno de los corredores más saturados del noreste peninsular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
- El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
- Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
- Peste porcina africana en España: Hallados otros 8 jabalíes muertos en Collserola | DIRECTO
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros