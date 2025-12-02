El Gobierno autoriza la licitación de las obras para duplicar la carretera N-2 en la variante de Figueres

Nuevo paso en una de las obras de infraestructuras más esperadas en Catalunya. El Gobierno autorizará este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por 98,8 millones de euros (sin IVA), las obras para duplicar la carretera N-2 a su paso por la variante de Figueres (Alt Empordà), según ha podido saber EL PERIÓDICO. La actuación transformará en una vía multicarril los 8,2 kilómetros comprendidos entre el enlace sur de la capital ampurdanesa (km 748,8) y Pont de Molins (km 757). Los trabajos se esperan desde hace más de 20 años.

El tramo a reformar parte del sur de la ciudad, tras el enlace con la N-2A y la autopista AP-7, y finaliza al norte, justo antes de la conexión con el enlace septentrional de la autopista. El objetivo es incrementar la capacidad de la vía mediante la duplicación por el lado derecho del trazado actual, un corredor estratégico en el Alt Empordà que soporta un elevado tráfico de acceso a la AP-7.

Mapa de situación de la nueva variante de la N-2 en Figueres del que el Ministerio de Transportes ha aprobado las obras. / Ministerio de Transportes

Tres nuevos enlaces

La intervención incluye la creación de tres nuevos enlaces para mejorar la conectividad del entorno: con la C-31, la C-260 y la N-260. Paralelamente, se han actualizado los parámetros de diseño en planta para ajustarse a la normativa vigente y garantizar la seguridad y fluidez del tráfico. El proyecto define una sección transversal con dos calzadas de 7 metros, separadas por una mediana de 2 metros, arcenes interiores de 1,5 metros, exteriores de 2,5 metros y bermas de 1,5 metros. El trazado previsto discurre íntegramente en terraplén.

La duplicación obliga a elevar la rasante prácticamente en todo el tramo, con incrementos de hasta 2,5 metros para garantizar los gálibos verticales en los cruces de otras infraestructuras. También se han proyectado desplazamientos laterales puntuales del trazado actual, que pueden llegar a 5,5 metros.

Coordinación con otras actuaciones

Los tres enlaces previstos se resolverán de la siguiente forma: en la C-31 se adecuará el enlace existente sin modificar su tipología; en la C-260 se ejecutará una glorieta deprimida a distinto nivel; y, en la N-260, se construirá un enlace tipo trébol parcial, con dos hojas adyacentes por el lado norte. También se incluyen dos glorietas en pesas para las conexiones entre los ramales y la N-260.

El proyecto, según los planes de Transportes, se coordina con otras actuaciones ya planificadas para conectar la variante de Figueres con la AP-7 tanto por el norte como por el sur, a través de una futura vía de alta capacidad. La duplicación de la N-2 forma parte de este paquete de obras destinado a mejorar la movilidad en uno de los corredores más saturados del noreste peninsular.