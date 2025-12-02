La Generalitat sacará 542 plazas adicionales de funcionario este año, la mitad de ellas de Bombers

La Generalitat de Catalunya sacará un total de 542 plazas adicionales para aquellas personas que quieran opositar y acceder a la Función pública. El Executiu ha pactado con los sindicatos más representativos entre los empleados públicos una ampliación de la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2025, pasando de las 7.896 plazas incialmente fijadas a un total definitivo de 8.438, según apuntan distintas fuentes conocedoras de las negociaciones.

La dirección general de Funció Pública ha decidido que era necesario y disponía de los recursos suficientes para ampliar en 542 las plazas que sacaría este año para reforzar plantillas. Las modificaciones legislativas impulsadas a nivel estatal le dan ese margen, que entre otros buscará cubrir las jubilaciones parciales anticipadas del personal laboral. Por una cuestión de tiempos, ya no será posible convocarlas y cubrirlas este mismo año, pero sí confían en hacerlo a partir del año que viene.

La Generalitat se reforzará principalmente con más bomberos y agentes rurales. El detalle de la ampliación de la oferta pública es el siguiente: 247 bomberos, 65 agentes rurales, 74 agentes penitenciarios, 22 administrativos, 57 efectivos del personal laboral y 77 efectivos de la Agència Tributaria (ATC).

"La UGT valoramos de forma positiva la oferta parcial, a pesar de que hemos echado de menos plazas de ciertos cuerpos o categorías profesionales que no se han resuelto durante el 2025. Por lo tanto, en varios sectores habrá que incluir más vacantes en la futura Oferta Pública 2026, prevista para abril, y hemos exigido este compromiso a la Administración", ha valorado la central en un comunicado.