Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Función pública

El Gobierno aprueba este martes la subida del 2,5% para este año de los funcionarios

El Consejo de Ministros da luz verde a la revalorización pactada con los sindicatos, con efectos retroactivos a 1 de enero

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la subida salarial pendiente de los funcionarios para este año. Las nóminas se incrementarán en un 2,5%, con carácter retroactivo a 1 de enero. Lo que obligará a las administraciones a abonar una paga con los retrasos correspondientes.

El cónclave ministerial dará luz verde a la revalorización, según confirman fuentes consultadas del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y a partir de ahí ya dependerá de cada una de las administraciones el momento y la premura para pagar las cuentas pendientes con los empleados públicos.

Funcionarios trabajando en una administración.

Funcionarios trabajando en una administración. / EL PERIODICO

Más de tres millones de trabajadores de las distintas administraciones, desde la General del Estado, hasta las autonómicas, pasando por las municipales, estaban a expensas de esta medida.

El Gobierno aprobará este martes la subida salarial pendiente para el ejercicio 2025, si bien el acuerdo rubricado la semana pasada con UGT y Csif comprende un calendario de subidas hasta 2028.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  2. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  3. La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
  4. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  5. Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
  6. Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
  7. Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles
  8. El catalán acomplejado

'Ena' pierde la corona de la noche y claudica ante la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'

'Ena' pierde la corona de la noche y claudica ante la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'

Zara reaparece en Rusia a través de una cadena local pese a la salida oficial de Inditex

Zara reaparece en Rusia a través de una cadena local pese a la salida oficial de Inditex

Las claves del nuevo guiño de Sánchez a Junts: ayudas a propietarios por impago o balanzas fiscales

Las claves del nuevo guiño de Sánchez a Junts: ayudas a propietarios por impago o balanzas fiscales

La Generalitat sacará 542 plazas adicionales de funcionario este año, la mitad de ellas de Bombers

La Generalitat sacará 542 plazas adicionales de funcionario este año, la mitad de ellas de Bombers

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

El precio del euríbor hoy, 2 de diciembre: segundo traspié consecutivo de la semana

El precio del euríbor hoy, 2 de diciembre: segundo traspié consecutivo de la semana

Barcelona, l'escenari de Nadal

Denunciado por apuntar con un láser modificado a aeronaves y a personas en Agoncillo

Denunciado por apuntar con un láser modificado a aeronaves y a personas en Agoncillo