Función pública
El Gobierno aprueba este martes la subida del 2,5% para este año de los funcionarios
El Consejo de Ministros da luz verde a la revalorización pactada con los sindicatos, con efectos retroactivos a 1 de enero
El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la subida salarial pendiente de los funcionarios para este año. Las nóminas se incrementarán en un 2,5%, con carácter retroactivo a 1 de enero. Lo que obligará a las administraciones a abonar una paga con los retrasos correspondientes.
El cónclave ministerial dará luz verde a la revalorización, según confirman fuentes consultadas del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y a partir de ahí ya dependerá de cada una de las administraciones el momento y la premura para pagar las cuentas pendientes con los empleados públicos.
Más de tres millones de trabajadores de las distintas administraciones, desde la General del Estado, hasta las autonómicas, pasando por las municipales, estaban a expensas de esta medida.
El Gobierno aprobará este martes la subida salarial pendiente para el ejercicio 2025, si bien el acuerdo rubricado la semana pasada con UGT y Csif comprende un calendario de subidas hasta 2028.
