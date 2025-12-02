Telefónica y sindicatos chocan por la posibilidad de despidos forzosos y no sólo de prejubilaciones

Telefónica y los sindicatos continúan con las negociaciones sobre el gran recorte de plantilla que pretende ejecutar la teleco a través de siete ERE simultáneos para más de 6.000 empleados. Pero ambas partes están muy lejos de acercar posturas para encarar un acuerdo. El motivo principal del choque entre ambas partes es la intención de la compañía de recurrir a despidos forzosos en caso de ser necesario y no sólo a prejubilaciones, mientras que los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico exigen que todas las salidas sean voluntarias y que en todos los casos sirvan para enlazar con la baja de la empresa con la futura jubilación.

Telefónica se ha reunido este martes por primera vez con los sindicatos para iniciar la negociación de los ERE de las sociedades Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital, Telefónica S.A y Movistar+ (el lunes arrancaron los encuentros sobre el recorte de plantilla en las tres grandes filiales españolas del grupo, Telefónica España, Móviles y Soluciones). La dirección ha accedido a una primera rebaja del número de afectados, reduciendo a 245 las salidas en la filial de televisión Movistar + (52 menos que las 297 inicialmente planteadas). Con ello el recorte total propuesto por el grupo pasa a 6.036 bajas, frente a las 6.088 planteadas en la primera propuesta.

Lejos de un acuerdo

Los sindicatos critican con dureza la propuesta económica planteada los ERE de las filiales Global Solutions, Innovación Digital y la matriz Telefónica SA. Una propuesta parcial por parte de la dirección de la teleco que sólo recoge las condiciones de salida en caso de prejubilaciones voluntarias para mayores de 55 años, pero no para los despidos forzosos que necesariamente habrá en estas sociedades dato que el perfil de edad de sus plantillas presenta una alta proporción de trabajadores menores de los 55. Y una propuesta, además, con condiciones económicas peores a las ofrecidas para los ERE de Telefónica España, Móviles y Soluciones.

Telefónica ha propuesto pagar en caso de prejubilación un 65% de la renta para las personas nacidas en 1970, 1969 y años anteriores hasta que cumplan 63 años, y un 35% de la renta entre los 63 y los 65; acota la prejubilación a los trabajadores con una antigüedad mínima en la compañía de 15 años; ofrece beneficios sociales en condiciones similares a las de anteriores planes de salida de estas empresas, incluyendo pólizas de salud con condiciones más ventajosas; así como la reversibilidad de rentas. “La propuesta nos parece completamente alejada de cualquier posibilidad de acuerdo”, advierten desde UGT y CCOO, que reclaman mejoras. “La propuesta económica [en el caso Movistar+] nos ha parecido tan insuficiente que no merece la pena mencionarla", ha llegado a apuntar UGT.

Los sindicatos exigen que todos los ERE tengan como “premisa fundamental” la voluntariedad de las salidas y que las condiciones económicas y sociales sean, como mínimo, las mismas que ha ofrecido en la negociación de las tres principales filiales españolas. La oferta realizada por la compañía para Telefónica España, Móviles y Soluciones contempla para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 indemnizaciones del 68% del salario regulador hasta cumplir los 63 años y del 38% hasta los 65; para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65; mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

Además, la propuesta inicial para las tres grandes filailes incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones.