Aragón pierde dos de sus mercados extranjeros más importantes por la peste porcina africana

La industria porcina aragonesa es el caballo de batalla de la economía de la comunidad hacia el mundo. Con más de 2.200 millones de euros en exportaciones en el último año, el sector cárnico es el puntal que pone en el mapa del intercambio comercial a Aragón. Las restricciones a la importación, con la aparición de la peste porcina africana en España varias décadas después del último brote, ha golpeado a un sector que se considera "en vilo" ante una situación complicada. Sin embargo, la regionalización permite a Aragón seguir teniendo hasta ocho de sus diez clientes habituales abiertos y sin limitaciones para la exportación de cerdos y alimentos derivados.

De los diez países que conforman el top 10 de clientes del cerdo aragonés, cinco son de la Unión Europea, cuatro son asiáticos y el restante, Reino Unido. Tan solo Japón y Filipinas se niegan, con el foco detectado en Barcelona, a importar cualquier carne de cerdos criados y matados en España. El resto, incluso China, el mayor importador, aplican criterios de regionalización y permiten que el resto de las comunidades autónomas y provincias mantengan su comercio abierto.

Ni Japón ni Filipinas tienen contemplado, por ahora, reducir sus restricciones al cerdo español a una división por provincias o comunidades. El país nipón es el tercer cliente más importante para el sector porcino aragonés. En la actualidad, los japoneses importan el 9,81% del cerdo de la comunidad que viaja al extranjero. Un mercado en pleno crecimiento: ese casi 10% en 2024, según Aragón Exterior (Arex), era tan solo un 5,72% a finales de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Japón ha aumentado su interés en Aragón, con un crecimiento de las importaciones del 189% en los últimos ejercicios completos.

Son conscientes de ello en el Gobierno de Aragón. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado este lunes, tras reunirse con las organizaciones agrarias, que el caso de Japón es "el mayor problema" para el comercio del cerdo aragonés hacia el exterior. "Es nuestro tercer destino y compra carne de calidad y a buen precio", ha analizado Rincón, que ha animado al Gobierno de España a seguir negociando con el país nipón: "Costará tiempo y no es lo mismo negociar cuando hay enfermedad y cuando no". Japón es el principal importador de panceta y uno de los países más interesados en productos derivados y de calidad.

Filipinas ha sido otro de los países que ha aumentado su importación en los últimos ejercicios. Un 4,85% de los productos del sector porcino vuelan hasta el país asiático, por el 1,40% que suponía en 2020. Un aumento del 627% en tan solo cuatro años.

Los últimos datos de DataComex, el servicio de estadísticas de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, reflejan ese crecimiento constante que también se ha extendido a 2025. Hasta finales de junio, Japón había importado compras por valor de 107 millones de euros al porcino aragonés. Filipinas también aumentaba sus compras, hasta los 53 millones de euros.

China, Reino Unido, Corea del Sur y la Unión Europea

Dos mercados principales se cierran, pero los otros ocho más importantes siguen abiertos para el cerdo aragonés. La regionalización, que implica que solo se cierran las importaciones de la provincia o comunidad autónoma, en función de los requisitos de cada país, beneficia a Aragón, que puede mantener un comercio que Barcelona y Cataluña tienen cerrado para fuera de la UE.

China firmó hace apenas unas semanas la regionalización. Fue durante el viaje de Felipe VI al gigante asiático cuando el Ministerio de Agricultura anunció este nuevo acuerdo, ya en vigor para esta crisis comercial y sanitaria que tiene como foco español Barcelona. Así, China, el principal importador de cerdo aragonés, puede comerciar con las empresas de la comunidad autónoma. Las restricciones a las empresas afincadas en Barcelona se extenderán durante un año. En 2024, el país asiático fue el destino del 14% del cerdo y derivados enviados al extranjero. Una relación que ha ido reduciéndose, ya que el porcino aragonés era muy dependiente de China hace apenas unos años, pero ahora cuenta con más mercados, lo que le permite cierta robustez ante otros vaivenes comerciales (aranceles) o crisis de este tipo.

Otro país asiático que ha aplicado medidas similares ha sido Corea del Sur. Como China, Corea ha apostado por la regionalización de las restricciones al cerdo español y, por ahora, solo los productores afincados en Cataluña no podrán comerciar con el país. Corea es otro de los países que más ha aumentado su importación de productos cárnicos aragoneses en los últimos tiempos y ya supone el 7,33% de lo que se vende al extranjero. Un crecimiento del 145% en solo cuatro años.

Italia, Polonia, Francia, Rumanía y Eslovaquia son los cinco países de la Unión Europea que se cuelan en la lista de mayores importadores de cerdo aragonés. Una conexión que no se verá afectada por la peste porcina africana, por el mercado común de los países miembros. Reino Unido, fuera ya desde hace años de la UE, también anunció hace unos días que se suma a la regionalización. El mercado británico es el que más está creciendo en los últimos tiempos: un 875% en los últimos cuatro años, ya que en 2020 apenas suponía el 0,4% de las exportaciones y ahora compone hasta un 4,02% de esos 2.200 millones de euros que el cerdo aragonés exportó en 2024.