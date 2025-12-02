Catalunya pierde 2.500 ocupados en noviembre lastrada por el fin de temporada en Girona y Tarragona

Los datos de empleo en Catalunya dan cuenta de las consecuencias del cierre definitivo de la temporada turística y que determinados municipios de la Costa Brava o la Costa Daurada se conviertan prácticamente en pueblos fantasma cuando llega el frío. El número de ocupados bajó, arrastrado por la hostelería de Girona y Tarragona, en un mes de transición en el que la mayoría de empresas aguarda hasta principios del próximo año para ejecutar sus contrataciones.

Catalunya perdió 2.555 afiliados a la Seguridad Social en noviembre respecto a octubre, hasta un total de 3,88 millones de cotizantes. Pese a la pérdida de efectivos, dato siempre negativo, no ha sido este el peor mes de noviembre de la serie histórica ni mucho menos. El año pasado se destruyeron el doble de empleo para estas fechas. Si bien en la época previa al estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en noviembre se creaba empleo en el conjunto de Catalunya.

Si bien el dato del mes para Catalunya fue negativo, los 'números rojos' no fueron comunes en todas las latitudes. En Barcelona sí aumentó el número de ocupados (13.894), pero estos no fueron suficientes para compensar las pérdidas en Girona y Tarragona, por el efecto fin de campaña turística, o en Lleida, por el fin de la recogida de la fruta.

El paro, por su parte, bajó en 3.119 personas de octubre a noviembre, hasta un total de 321.376 catalanes apuntados a las oficinas de empleo. Es el menor nivel de paro desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y financiera.

Posible 'sorpasso' en diciembre

A diferencia de los meses de calor, cuando Madrid resta y Catalunya lidera las cifras de empleo, cuando llega el frío se invierten las tornas. La capital del Reino fue la autonomía que más ocupados sumó en noviembre respecto a octubre, con 35.039 afiliados más dados de alta en la Seguridad Social.

Se queda así muy cerca Madrid (3,86 millones) de Catalunya (3,88 millones) en términos absolutos de empleo. De reproducirse en diciembre un balance similar en ambos territorios, la capital del Estado dará el 'sorpasso' a Catalunya como primer empleador del país.

En el resto de España, después de Madrid quien más emple sumó fue la Comunitat Valenciana (+22.376) y Andalucía (+15.796). Y, en el otro lado de la balanza, figuran las Islas Baleares. Si en términos generales la hostelería ha sido quien más ha empujado hacia la baja las cifras de empleo, no es casualidad que Mallorca, Menorca e Ibiza hayan sido quienes peores registros han dejado. Con 94.457 afiliados menos, el fin definitivo de la temporada turística ha marcado las estadísticas.