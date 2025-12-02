La casa donde murió la mítica bailarina Àurea de Sarrà sale a la venta por 850.000 euros: un tesoro en decadencia en Girona

La casa situada en Arenys d’Empordà, en el término de Garrigàs, donde vivió y murió la bailarina del siglo pasado Àurea de Sarrà, musa de la danza catalana y figura que cautivó Europa, ha salido a la venta.

El anuncio, publicado por la agencia Gubert and Sons, fija el precio en 850.000 euros. Se trata de una finca rústica de 487 metros cuadrados construidos, con posibilidad de ampliación hasta 150 m² adicionales, rodeada por una extensa parcela de más de 95.000 m².

Musa del Novecentismo

Àurea de Sarrà (Barcelona, 1889 – Arenys d’Empordà, 1974) fue una figura destacada de la danza catalana del Novecentismo. Admirada en Grecia y aplaudida en Egipto, dejó huella con un estilo que combinaba elegancia clásica y modernidad.

"En 1930, tras la muerte de su hermana Emília, Àurea de Sarrà se instaló definitivamente en la finca familiar de Arenys d’Empordà, junto al castillo, donde vivió retirada de los escenarios. Se había establecido con su marido, José Francés, en la propiedad que siempre había sido su refugio y donde murió a los 85 años, se cree que sola y arruinada. Fue enterrada en el mismo pueblo, muy cerca de la casa, en una tumba sencilla donde solo figura una inscripción cargada de sentido: "Domus Aurea, la casa d’Àurea"

Junto al Castell d'Arenys d'Empordà

Conocida como la Casa Francés, el edificio es un testigo silencioso de un pasado artístico, convulso y hoy casi olvidado. Perteneció a Alberto Francés, cuyo nombre está grabado en la puerta, junto con la fecha de construcción (1877). Consta de planta baja y dos pisos, además de una torreta central, ambas cubiertas con tejados a cuatro aguas. Alrededor de la casa hay un jardín con un pequeño estanque, todo ello muy dejado y abandonado.

La propiedad no solo está vinculada a la bailarina Àurea de Sarrà, sino también al farmacéutico José Sarrà Català, un malgratense que había hecho fortuna haciendo las Américas y que invirtió parte del dinero en comprar la finca en Arenys d'Empordà. Fue él quien mandó construir la imponente torre en 1876. Lamentablemente, no llegó a disfrutarla, ya que murió ese mismo año. Esta torre, hoy en ruinas y oculta entre la vegetación, es uno de los elementos arquitectónicos que testimonian el pasado esplendoroso de esta finca.

Desde hace más de treinta años, la casa, también conocida como la Torre Sarrà, está abandonada. Algunas personas recuerdan haber entrado antes de que el acceso fuera impracticable y haberla fotografiado. Hoy, totalmente cubierta de vegetación, presenta un estado evidente de degradación, con restos de vandalismo y signos de dejadez que se han perpetuado a lo largo de más de tres décadas. Aun así, la finca conserva intactos algunos elementos arquitectónicos singulares que recuerdan el esplendor de otros tiempos y que podrían ser restaurados para devolverle su esplendor.

La casa fue noticia años atrás cuando fue objeto de una investigación por parte de la Societat de Fenòmens Paranormals de Girona después de tener constancia de que algunos testigos relataban que allí se oían sonidos extraños, lamentos, y otros aseguraban haber visto la figura fantasmal de una mujer en la planta superior de la vivienda.

Turismo o residencia sostenible

Según el anuncio publicado por la agencia, la finca cuenta con un cobert-garaje de 120 m², dividido en dos estancias de unos 40–50 m². El edificio principal está rodeado por un amplio jardín privado, dentro de una parcela de 14 hectáreas clasificadas como suelo agrícola rústico, con zonas de bosque y ribera. Esta calificación permitiría, según se detalla, la instalación de casas de madera desmontables, abriendo la puerta a proyectos de desarrollo turístico o residencial sostenible.

La propiedad, además, no quedó al margen de los hechos históricos. Durante la retirada de las tropas republicanas, la brigada Líster provocó importantes destrozos en el edificio.