ACERCAMIENTO A LOS MÁS JÓVENES
El ministro de Economía se estrena en TikTok: "Lo prometido es deuda"
Carlos Cuerpo abre un canal en la red social con el objetivo de compartir "pequeñas píldoras" sobre la actualidad económica española
Cuerpo destaca que la economía española mantiene el pulso del crecimiento
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado un paso inusual para un titular de su cartera: ha abierto su propio canal en la popular red social TikTok.
La iniciativa busca acercar la política económica a un público más joven y digital, utilizando un formato ágil y directo.
El vídeo de presentación, de apenas 20 segundos, arranca con un mensaje directo, tras una breve presentación: "Lo prometido es deuda". De esta forma, Cuerpo cumple con el anuncio que había deslizado previamente a varios jóvenes en una visita a un centro educativo.
El objetivo, tal y como explica el propio ministro, es ir subiendo "pequeñas píldoras de cómo va la economía" en nuestro país. La publicación se ha realizado durante la tarde de hoy y ya acumula las primeras reacciones en la plataforma.
Acercamiento con los más jóvenes
Esta estrategia comunicativa no es nueva en el ámbito político, pero sí en un ministerio tradicionalmente asociado a documentos técnicos y datos macroeconómicos complejos. La intención es clara: simplificar la información y romper barreras con los más jóvenes.
Carlos Cuerpo toma así el testigo de otros líderes y miembros del Gobierno que ya utilizan TikTok para difundir sus mensajes. El reto ahora será mantener un tono profesional y riguroso en un entorno dominado por el entretenimiento.
El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del ministro y su equipo para traducir los indicadores como el PIB, la inflación o el empleo en contenidos de valor y fácil consumo. Su presencia busca convertirse en un canal más de transparencia sobre la gestión económica.
