Por qué el café en cápsulas pierde fuerza mientras crece la polémica sobre su consumo en TikTok

En los últimos meses, varios vídeos de TikTok se han viralizado criticando la baja calidad de las cápsulas de café.

Algunos mencionan su naturaleza, otros hablan sobre sus supuestos riesgos para la salud y otros, sobre el impacto que tiene sobre el medioambiente. Sin embargo, el debate sale de la plataforma y nos plantea una pregunta: ¿Qué sabemos realmente del café en cápsula y su consumo en España?

25 años en cápsulas

Las cápsulas llegaron a nuestro país hace unos 25 años, prometiendo un producto con sabor, calidad y lo más importante: rápido y fácil.

De hecho, según el Informe de Consumo Alimentario en España 2023 -el más reciente- del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el café en cápsulas representa el 22,6% del volumen total del café comprado en los hogares.

Una persona reciclando: tira las cápsulas de café en un contenedor especial para ello (L'Escala). / Archivo

Menos café a cambio de más dinero

“Yo que tú dejaría de tomar café en cápsulas. El primer motivo es el precio: las cápsulas tienen cinco gramos. Si calculáis cuánto cuesta esa cantidad y cuánto cuesta un kilo de café de especialidad, os vais a sorprender muchísimo. Es un 300% o un 400% más caro”, explica la empresa de café de especialidad Ikore Kofi en su cuenta de TikTok.

Lo cierto es que no se equivocan, porque el consumo de este tipo de café solo representa el 22,6% del consumo total, pero su peso es mucho mayor. El café en cápsulas es el responsable de más de uno de cada dos euros invertidos por las familias, según el citado informe. Es decir, que absorbe más de la mitad del dinero gastado en café.

Según esos mismos datos, los españoles compramos menos cantidad de cápsulas, pero pagamos mucho más por ellas. Sin embargo, el informe también muestra que el volumen de compra de cápsulas sufre una ligera caída del 2,4% y un ligero retroceso (-0,2%) en su valor.

Al mismo tiempo, el resto de café ha aumentado su valor un 5,7%, pero también ha caído en volumen (-1,7%).

Estos datos dejan entrever que el mercado puede estar sufriendo un reajuste, en el que las cápsulas siguen siendo más caras y tienen un valor dominante en el mercado, pero han perdido fuerza.

Cápsulas de aluminio, ¿de verdad son tóxicas?

“Las cápsulas liberan sustancias tóxicas”, aseguran otros usuarios en la plataforma china.

La realidad es que la mayoría de cápsulas están hechas de aluminio y, desde hace unos años, giran a su alrededor un conjunto de bulos sobre esta bebida y su supuesta relación con un tema de salud muy sensible: el cáncer.

“El bulo en cuestión dice que el café en cápsulas es cancerígeno porque contiene aluminio. Asegura que este tipo de café, que se somete a "una altísima presión (de hasta 50 bares)", contiene residuos muy cancerígenos, que luego se consumen”, explica la UGT de la Universidad de Córdoba en su portal web.

La misma universidad aclara que las cápsulas se someten a una presión de entre 15 y 20 bares, así que esa sería la primera mentira del bulo. La otra es sobre las supuestas propiedades cancerígenas del aluminio.

¿Qué dice la Unión Europea?

Frente a esto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) desmintió el bulo en 2008: “Es improbable que el aluminio sea cancerígeno humano en la exposición a través de la dieta”.

Por si existen dudas, la EFSA también aplica controles y normas muy estrictas sobre los metales y los plásticos en este tipo de productos. En el mismo sentido, existe el Reglamento 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos que pueden pasar de un envase a un alimento.

“Tienen un recubrimiento de grado alimenticio en su interior. Eso significa que el café nunca está en contacto directo con el aluminio. Así que no, no hay riesgo para la salud. De hecho, este material es el que mantiene al café fresco”, afirma la cuenta @healthytoyou frente al debate.

Por su parte, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) tampoco considera que el aluminio dietético sea un agente cancerígeno.

¿Difícil reciclado? Una realidad

“Yo estoy en contra del consumo de cápsulas de café, principalmente, por el impacto que causan sobre el medioambiente”, afirman otros usuarios de TikTok.

Es una realidad que las cápsulas son difíciles de reciclar. No solo por la eliminación del producto en sí, sino también porque hay mucha cantidad de envase, en comparación con la cantidad de producto (seis gramos de café en tres gramos de envase, aproximadamente).

Por otra parte, el envase está compuesto por aluminio, pero también por una capa de papel que no es fácil de separar. Eso significa que están compuestas por dos residuos que se reciclan de forma diferente, y eso complica su proceso.

A pesar de ello, el reciclaje de este material es posible y existen organizaciones especializadas que se encargan de reciclarlas.

Circular Caps se encarga

Eso mismo hace Circular Caps, “una organización sin ánimo de lucro formada por 18 fabricantes de café que, bajo el impulso de la Asociación Española del Café (AECafé), nacemos con el objetivo de crear, desarrollar y gestionar un ambicioso sistema colectivo de recogida y reciclaje de cápsulas de café usadas”.

Esta compañía explica en su web que mantiene un firme compromiso con el medioambiente, la sostenibilidad y la economía circular. Por eso, se encargan de recoger las cápsulas de los más de 7.700 puntos de recogida y transportarlas hasta las plantas de reciclaje.

Con esta iniciativa, consiguen darle una segunda vida a las cápsulas y los restos de café que quedan en ellas: “El café se convierte en abono para la agricultura, el plástico se usa para hacer objetos como muebles y el aluminio se convierte en productos como bolígrafos.”

Por lo tanto, sí. El café en cápsulas es demasiado caro y no tiene una calidad tan alta como prometen. Sin embargo, eso no significa que sea perjudicial para la salud, ni que no existan medidas para contrarrestar su impacto sobre el medioambiente. El resto forma parte de especulaciones sin ningún respaldo científico.